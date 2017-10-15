Стал известен победитель президентской гонки в Кыргызстане 15.10.2017, 20:44

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Фото: reuters

Явка на выборах составила почти 56%.

Провластный кандидат — экс-премьер Сооронбай Жээнбеков — стал победителем президентских выборов в Кыргызстане уже в первом туре, получив почти 54% голосов избирателей.

Об этом сообщает DW.

В свою очередь, его соперник, оппозиционный кандидат и олигарх Омурбек Бабанов, набрал чуть более 33% голосов.

Явка на выборах составила почти 56%.

По закону, если кандидат в первом туре набрал более половины процентов голосов, он автоматически становится победителем президентских выборов.