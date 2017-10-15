Житель Барановичей вышел с плакатом за отставку Лукашенко
- 15.10.2017, 21:05
- 1,045
Николай Черноус вышел на улицу с призывом уволить главнокомандующего из-за гибели солдата.
Барановичский общественный активист, предприниматель, вышел на улицу с плакатом, в котором высказал свое отношение к проблеме дедовщины и конкретно случая гибели пинского военнослужащего в Печах в Борисове, пишет 1reg.by.
На плакате Николай Черноус требует отставки главнокомандующего за смерть солдата. Главнокомандующим в Беларуси является Александр Лукашенко.