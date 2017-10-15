Житель Барановичей вышел с плакатом за отставку Лукашенко 15.10.2017, 21:05

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Николай Черноус вышел на улицу с призывом уволить главнокомандующего из-за гибели солдата.

Барановичский общественный активист, предприниматель, вышел на улицу с плакатом, в котором высказал свое отношение к проблеме дедовщины и конкретно случая гибели пинского военнослужащего в Печах в Борисове, пишет 1reg.by.

Фото: 1reg.by

На плакате Николай Черноус требует отставки главнокомандующего за смерть солдата. Главнокомандующим в Беларуси является Александр Лукашенко.