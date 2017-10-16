Объехавший полмира брестчанин: Ни разу не доставал диплом из шкафа 16 16.10.2017, 7:59

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Выпускник со специальностью «менеджер-экономист» полгода плавал по миру на корабле и рассказал, как это было.

Молодой брестчанин Евгений Щербаков рассказал о своем путешествии и первом шоке по возвращении на родину изданию b-g.by:

- В 2014 году я окончил БрГУ им. Пушкина по специальности «менеджер-экономист». С тех пор ни разу не доставал диплом из шкафа. Год служил в армии в пехотных войсках в Слониме. Год работал в Бресте гравером и продавцом. До того как подняться на борт корабля, был лишь в странах ближнего зарубежья: Украине, России, Польше, Литве.

О работе на лайнере я услышал от знакомого летом 2016 года, а в январе 2017-го уже был на борту. Поплавать решил для разнообразия, это ведь интересно. Чтобы встретиться с работодателем и пройти собеседование, ездил в Минск. Интервью было на английском языке и длилось 3-4 минуты: я заполнил анкету и ответил на несколько вопросов. А на следующий день узнал, что прошел, и мне выслали перечень документов, которые необходимо было подготовить.

Американскую визу делал в Литве в Вильнюсе, а медобследование международного образца проходил в Одессе. Оформление документов не вызвало больших трудностей.

Добирался до лайнера, который на тот момент находился в порту острова Барбадос, сутки. У меня было три самолета подряд: Минск — Франкфурт — Майами — Бриджтаун (Барбадос). Из Минска во Франкфурт я вылетел утром 28 января, а 29-го уже присоединился к команде.

Это был мой первый полет. В Минске, когда самолет задержали минут на 50, я уж было подумал: «Прощай, корабль». Благо все сложилось, и я успел. К работе приступил в первый же день, как попал на корабль.

Антигуа, Карибские острова

Вулкан Везувий, Италия

Работа на лайнере

Это не было путешествие, в первую очередь это была работа. Я работал на лайнере продавцом-консультантом. Там есть магазины дорогой одежды, духов, сумок, очков, бижутерии, дорогих ювелирных изделий, часов. Также магазины с алкоголем, сигаретами. У меня не было опыта работы, и сначала я был в команде промо.

Я не был привязан к какому-либо магазину, а продавал товар за стойкой, которая располагалась возле бутиков. Так я проработал три месяца, а потом начал работать в магазине и продавать алкоголь и табак.

В портовый день мы работали с 17 до 23, а в морской — с 9 утра до 22 вечера. У нас было два перерыва по часу, потому что по британскому законодательству ты не можешь работать больше шести часов подряд. Магазины расположены в атриуме (атриум — большое открытое пространство внутри здания или судна — прим. авт.). Он огромный, высотой в три этажа. Это место, где бурлит светская жизнь. Там находятся кафе, бары, танцевальный зал, рестораны, казино, ресепшен.

Еда на корабле вкусная. Нам повезло: мы питались в пассажирском буфете, где был шведский стол и каждый день разная кухня. Сегодня итальянская, завтра французская, послезавтра классическая британская. Был даже ростбиф из мяса по-русски. Буфет был открыт с 7 утра до часа ночи. Но было правило: первые 48 часов круиза ты должен есть в столовой для персонала.

Не каждый может работать на круизном лайнере. За полгода, которые я проработал, были человека 3-4, которые после недели-другой работы не выдерживали и уезжали домой. На Западе персонал работает больше, чем в Беларуси. Там нельзя позволить себе некоторые вещи, например, сидеть, отдыхать. Есть регламенты, которые работник должен выполнять.

За плохое поведение в порту можно было лишиться работы. Такие случаи были и не единожды. Так, парня, которого я заменил, уволили за то, что он вернулся из города пьяным. На корабле, в принципе, нельзя быть пьяным, но это не значит, что там никто не пьет.

На лайнере есть бар для персонала, где продают алкоголь, но там есть определенная норма. Если спалишься, переберешь лишнего, можно распрощаться с работой. На наркотики вообще могли проверить просто так — захотели и проверили.

Там такая политика. Оправдания никто не будет выслушивать. А кого увольняют, тот попадает в черный список и больше не сможет устроиться на такую же работу. В эту компанию так точно.

Флоренция, Италия

Санторини, Греция

Корабль и плавание

Наш лайнер — 18 этажей в высоту и 290 метров в длину. Вместимость — около 3 500 пассажиров и до 1 100 человек команды. По сути, это небольшой город. Там даже есть театр на 800 мест. Корабль построили в 2007 году, и с этого времени он плавает. Он выходит из домашнего порта, набирает пассажиров, среди которых, наверное, 99% британцы, потом идет по маршруту, снова возвращается в домашний порт, меняет пассажиров, и так по кругу. Домашний порт — это город Саутгемптон (юг Британии). Именно оттуда и отправлялся «Титаник». В городе есть музей «Титаника», который я посетил.

Кораблем управляют два капитана, по очереди. В начале моего контракта капитаном был довольно молодой поляк. Потом его сменил англичанин. Около двух месяцев работает один, потом он уезжает отдыхать, и его меняет другой. В начале круиза капитан проводит в атриуме гала-вечер, где говорит длинную речь, знакомится с пассажирами, представляет главных людей из своей команды. На этот вечер мужчины приходят в смокингах, женщины — в вечерних платьях.

Морской день в ходе круиза — это когда целый день плывешь. Таких дней было процентов 40 дней. Морские дни — это очень тяжело. Самый длинный путь был через Атлантику — 5 дней, один порт и 3 дня снова в пути. В общем, понадобилось 8 дней, чтобы пересечь океан.

Корабль очень редко оставался в порту на ночь. Но бывало, что приплывали утром в порт, стояли день, ночь, следующий день и только вечером отплывали. Ночь плыли, а на следующее утро опять в порту.

Атлантический океан я пересек один раз, когда плыли из Барбадоса в домашний порт Саутгемптон. Некоторым ребятам из персонала удавалось увидеть дельфинов, когда выходили на палубу. Я не видел. Акул и китов тоже не посчастливилось встретить. Зато, пока плыли через океан, посмотрел фильм «Титаник».

Первые два месяца я жил в каюте с македонцем, следующие 4 — с парнем с Ямайки. В каюте были телевизор, холодильник, душ, туалет, двухъярусная кровать. Каюта на 4-м этаже лайнера, это уровень воды и близко к носу корабля. Поэтому, когда плыли, волны, можно сказать, бухали по нам. Было очень необычно, но к этому привыкаешь. Вообще на работе так устаешь, что ночью ничего не слышишь.

Шербург, Франция

Родос, Греция

Страны, порты, города

Я побывал в 60 городах и 15 странах. Был в Португалии, Франции, Италии, Испании, Марокко, Греции, Нидерландах, Бельгии, Британии, на Ибице, в Пальма-де-Мальорке, Брюгге, Амстердаме, Марселе, Лиссабоне, на Канарских островах, в Майами, Афинах.

Моей любимой страной после путешествия стала Испания. Там очень хорошая атмосфера, недорого, красиво. Мне всегда нравилась их культура. Самая классная достопримечательность — кафедральный собор в Мальорке. После посещения собора я долго находился под впечатлением от его архитектуры. Она настолько величественная, что чувствуешь себя на самом деле жалким смертным.

Понравились музеи в Амстердаме. Я был в трех: музее Ван Гога, уличного художника Бенкси и Сальвадора Дали. В Греции очень понравились города Санторини и Миконос. Там много белого цвета, и это смотрится необычно.

Иногда с друзьями ездили на поезде из портового города в другие города, чтобы посмотреть. Так, из Ливорно мы съездили в Пизу. Там был забавный случай. Мы сидели в кафе с видом на Пизанскую башню, ели пиццу, и я попросил у официанта оливки. Их не было в меню. Я спросил, сколько они стоят, а он улыбнулся и принес их бесплатно.

Не весь персонал может выходить в порт. Значительная часть работников остается на корабле. Мой сосед македонец очень редко выходил на сушу, оставался в каюте отсыпаться. Это был не первый его контракт. Я же за полгода не выходил на берег только раз или два.

Музей Ван Гога в Амстердаме

Мадейра, Португалия

Люди и встречи

Сейчас я неплохо владею английским. Но, когда пришел на корабль, понял, что я ноль в языке. Благо в нашей команде на лайнере было много людей, для которых английский не родной язык. С ними общаться было очень легко.

А британцев было сложно понимать. Англичане говорят очень быстро, много сленга. Что уж говорить про шотландцев. Был забавный случай с английским: я говорил, а пассажир, который меня слушал, стал исправлять каждое мое слово.

Многие спрашивали, откуда я приехал и делали вид, что знают о Беларуси. Кто-то вспоминал «Евровидение», но большинство считают, что мы часть России. За полгода плавания я встретил только одного пассажира, который был в Беларуси, в Минске.

Из Беларуси в команде были три человека: я из Бреста и девушки из Лиды и Пинска. Нас называли Russian mafia. То, что три человека из Беларуси попали в одну команду, было очень странно. Компания старается, чтобы команда была мультинациональной. Максимально всех растасовывают.

За все время на лайнере я встретил лишь 7 русскоговорящих. Одну русскую девушку — в казино. В СПА работала девушка из Одессы. Как-то столкнулся с тремя туристками, которые говорили по-русски. Сами они из Минска, но давно эмигрировали в Америку. Еще встретил русскоговорящую пару, которая эмигрировала из Латвии в Британию. Кстати, в пассажирских зонах персоналу можно говорить только по-английски.

Акклиматизация к кораблю у меня прошла легче, чем акклиматизация к Беларуси после корабля. После доброжелательного Запада я услышал в белорусском аэропорту фразу, после которой сразу вспомнил, что уже нахожусь в своей стране. Когда я давал пограничнику паспорт, то привычно улыбнулся и сказал «добрый вечер», а в ответ услышал: «Обложку сними». Это сразу отрезвило.

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