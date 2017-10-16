Без пяти минут канцлер Австрии: Кто такой Себастьян Курц 6 16.10.2017, 8:09

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Уже в 16 лет будущий политик попытался вступить в районное отделение партии консерваторов.

Себастьяна Курца нелегко узнать в толпе сторонников: бирюзового цвета куртка поверх костюма со словами "Команда Курца" на спине, черные солнцезащитные очки: многие волонтеры, раздававшие листовки, закуски и ручки в поддержку Австрийской народной партии (АНП) в центре Вены, выглядели похоже. Да и по возрасту Курц со своим гладко выбритым лицом вполне мог бы сойти за студента последних семестров, пишет dw.com.

До мая этого года Курц возглавлял молодежное отделение партии австрийских консерваторов, но теперь он стал не только самым молодым ее руководителем, но и по итогам состоявшихся 15 октября выборов в Национальный совет получил мандат на создание правительственной коалиции и может стать самым молодым канцлером в истории Альпийской республики.

Себастиан Курц

Карьерист Курц

Себастьяна Курца считают отъявленным карьеристом. И не без оснований. Он вырос в венском рабочем квартале Майдлинг. Единственный ребенок в семье, мать - учительница, отец - инженер. Политикой Себастьян заинтересовался в юном возрасте и уже в 16 лет попытался вступить в районное отделение партии консерваторов. Его оттуда грубо выгнали: "Приходи, когда начнешь учиться в университете".

Тогда Курц пошел в другое отделение. Там ему повезло больше, и оттуда началось его стремительное восхождение на политический Олимп Австрии. В 2008 году он возглавил молодежное крыло партии в Вене, всего год спустя - уже всю молодежную организацию АНП. В 2010 году Курц впервые привлек к себе внимание широкой публики яркой рекламной кампанией: черный внедорожник с комичным названием "Geilomobil" ("клевое авто") и вечеринки под лозунгом: "Черное - в кайф" (имелся в виду цвет партии консерваторов. - Ред.).

Волонтеры "команды Курца" раздают листовки перед выборами

Учебу на юридическом факультете Венского университета Курц бросил, когда ему в апреле 2011 года предложили место статс-секретаря по интеграции в австрийском МВД. Оказавшись на этом посту, Курц с вполне левых позиций призывал разработать программы для интеграции мигрантов и говорил, что стране требуется больше "культуры гостеприимства". Но в 2013 году политик сделал очередной шаг по карьерной лестнице, возглавив МИД.

Самый молодой в мире министр иностранных дел не только добился передачи внешнеполитическому ведомству полномочий в сфере интеграции мигрантов, но и кардинально сменил свои политические позиции. Летом 2015 года Курц обрушился с критикой на политику соседней Германии в разгар кризиса с беженцами, охватившего Европу. Тогда его звезда и засверкала на политическом горизонте.

Курц (на фото в центре) и черный внедорожник "Клевое авто"

Все продумано до мелочей

В нынешней предвыборной кампании уже не было никаких смешных черных автомобилей, зато все детали были продуманы до мелочей, подтверждают близкие к Курцу соратники. Если проводить политический ребрендинг, то во всем: на выборах консерваторы выступают не как партия, а как движение, черный цвет сменила бирюза. Даже мороженое для участников встреч с избирателями - бирюзового цвета. Курцу удалось омолодить и кадровый состав партии, поставив на важные посты своих людей.

"Люди устали от старых лиц в политике", - называет одну из причин успеха Курца политолог Петер Фильцмайер из Дунайского университета в Кремсе. Другая составляющая популярности лидера АНП - умелое позиционирование. Курц, несмотря на свой возраст, один из самых опытных членов правительства. И тем не менее ему удалось убедить избирателей, что именно он способен реализовать запрос общества на изменения. "Курц нашел срединный путь между моделями Меркель и Макрона, - объясняет политолог Фильцмайер. - Ему удалось использовать имеющиеся уже структуры и все равно сохранить имидж реформатора".

Себастиан Курц и Кристиан Керн (слева) во время теледебатов

Курц умело позиционировал себя и в буквальном смысле: наблюдатели заметили, что трудно найти фотографию, на которой молодой глава МИДа стоял бы вместе с партнером по уходящей коалиции и кандидатом на пост канцлера от социал-демократов Кристианом Керном. Это помогло лидеру консерваторов добиться того, что ошибки и скандалы развалившегося правительства не ассоциировалась с ним, Курцем.

Анти-Меркель

Новый лидер консерваторов в предвыборной кампании сделал ставку на три темы: миграция, безопасность и угроза исламизации. Последние годы это был конек правых популистов из Австрийской партии свободы (АПС), но Курц без стеснения скопировал ее подходы.

И хотя еще за несколько месяцев до выборов АПС лидировала в соцопросах, набирая больше 30% голосов, Курц сумел ее обойти. Как заметил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk австрийский обозреватель Армин Вольф, избиратели готовы идти за Курцем, потому что он "представляет политику крайне правых, но с человеческим лицом".

Себастьян Курц не чурается не только популистских идей, но и методов. За неделю до выборов было опубликовано исследование, в котором делался вывод, что каждая третья мечеть препятствует интеграции мигрантов. Проблема заключалась в том, что для анализа были взяты лишь 16 из 400 мечетей Вены. Оплатил и представил результаты исследования лично лидер консерваторов.

Российские власти победу молодого австрийца наверняка воспримут с удовлетворением: как и вероятные партнеры по коалиции из АПС, Курц и его сторонники выступают за сближение с Москвой. Курц неоднократно призывал к постепенной отмене санкций, правда, в обмен на позитивные изменения в конфликте на востоке Украины. "Мы должны осознавать, что мир на нашем континенте может быть только с Россией", - подчеркивал он.