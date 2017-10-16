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Потрясающее видео: Тысяча оршанцев скандирует Лукашенко «В отставку!»

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  • 16.10.2017, 9:37
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На весенних акциях протеста в Орше было сформулировано четкое и ясное требование всего белорусского народа.

Потрясающее видео с Марша протеста в Орше, который прошел 12 марта, опубликовала активистка Полина Степаненко. Тогда на главную площадь города вышла 1000 оршанцев.

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.


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