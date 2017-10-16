Что будет с ценами на бензин в Беларуси? 10 Татьяна Маненок, «Наше мнение»

16.10.2017, 9:49

8,967

Фото: РИА Новости

АЗС «замерли» в ожидании очередного повышения стоимости топлива.

В Беларуси в течение марта-июня 2017 года цены на автомобильное топливо поменялись несколько раз. В итоге, после двухлетней заморозки, цены были повышены примерно на 5%.

Нефтяники, между тем, предлагали повысить цену на топливо на 10% – для повышения финансовой устойчивости НПЗ. В условиях нехватки собственных ресурсов заводам нужна финансовая подушка безопасности, чтобы не допустить сбоев в реализации масштабных программ модернизации.

Однако белорусские власти уже почти полгода держат ценники замороженными. При этом поставки автомобильного топлива на внутренний рынок для НПЗ остаются нерентабельными. Потери нефтяники вынуждены компенсировать за счет прибыли, полученной на внешних рынках. Эта прибыль появилась у них благодаря более благоприятной нефтяной конъюнктуре. Если в 2016 году средняя цена нефти составляла 41,9 доллара за баррель, то по итогам 9 месяцев 2017 года – 50,55 доллара за баррель. Вслед за ростом цен на нефть растут и экспортные цены на нефтепродукты.

За нефть платим уже 80% от мировой цены

Заместитель гендиректора гособъединения «Белоруснефть» Сергей Каморников в кулуарах конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь» в Минске 28 сентября сказал прямо: повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси назрело. По его словам, не может бензин в Беларуси – в стране, которая не добывает достаточного объема нефти для загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов, – стоить дешевле, чем в России. «Это неправильно, как бы население не относилось к вопросу повышения цен. Поэтому если уровень барреля нефти укрепился на уровне 55 долларов (а недавно он повышался и до 59 дол.), то в этой ситуации цены на внутреннем рынке должны расти», – подчеркнул Сергей Каморников. Как было сказано, для Беларуси с точки зрения конъюнктуры с сопредельными странами вполне оправданным сейчас выглядит рост цен на топливо на 5%. Тем более что российская нефть для Беларуси становится дороже.

По данным официальной статистики, в январе-июле 2017 года Беларусь покупала российскую нефть по 273 доллара за тонну (на 30,6% дороже, чем за аналогичный период 2016 года). Чиновники отмечают, что за последние два года российская нефть для Беларуси подорожала (в первую очередь из-за налогового маневра в РФ) на 238%. Если два года назад белорусские НПЗ платили за российскую нефть около 50% к мировой цене, то сейчас – 80%. Но при этом цены на моторное топливо на внутреннем рынке за последние два года были повышены лишь на 5%.

Что сдерживает ценники

На цену топлива на белорусском рынке влияют цены на сопредельных рынках, и прежде всего в России. При этом отмечена интересная закономерность: ели нет серьезного дисбаланса между белорусскими и российскими ценами на моторное топливо, то в Беларусь возвращается транзитный транспорт. Если топливо в Беларуси существенно дороже, чем в России, то транзитный транспорт уходит в Россию.

Сейчас цены в Беларуси на бензин ниже, чем в России, а по дизельному топливу достигнут практически паритет. Как следствие, сегодня белорусский топливный рынок привлекателен для транзитного транспорта. Это обстоятельство стимулирует поток транзитного транспорта через территорию Беларуси, а значит – и дополнительные поступления валюты в белорусский бюджет.

В этой связи стоит обратить внимание на состоявшуюся 22 сентября 2017 года рабочую встречу председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько с Лукашенко. Обсуждалась, в том числе тема платежей в бюджет. «Мне опять же докладывают невероятные цифры. Почти на треть увеличилось количество перемещаемых грузов и людей. Но что это нам дает?», – спросил Лукашенко.

Напомним, в 2011 году белорусские власти приняли решение усилить меры по ограничению вывоза автомобильного топлива из страны. Тем, кто часто выезжал за границу на автомобиле, приходилось учитывать обязательную пошлину на содержащееся в бензобаке топливо. Выезжать за пределы Таможенного союза на одном и том же автомобиле из Беларуси можно один раз в 8 дней. Если же за границу приходилось выезжать чаще, то необходимо было уплачивать пошлину на топливо. В результате снизился транзит автомобильного транспорта через Беларусь и, как следствие, на 15-20% упали продажи моторного топлива на приграничных АЗС.

С 1 сентября 2016 года власти отменили эти меры. Это решение вкупе с другими мерами – в том числе госрегулированием цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке – принесло солидные дивиденды в бюджет страны.

Главный таможенник страны сообщил на встрече с А. Лукашенко, что в 2017 году транзит товаров по территории Беларуси увеличился на 24%, при этом на 17% увеличилось перемещение грузового транспорта, на 18% – физических лиц, на 13% – автобусов и на 12% – железнодорожного транспорта. Как следствие, это позволило ГТК суммарно увеличить платежи в бюджет в бюджет почти на 249 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оживление транзитных грузопотоков дало основание гособъединению «Белоруснефть», крупнейшему госоператору топливного рынка, прогнозировать его рост в текущем году на 12-13%. «Мы пережили определенный провал 2014-2015 гг. И вот уже два года подряд идет устойчивый рост. В прошлом году это было 5-6%, в этом году мы ожидаем роста на 12-13%», – отметил С. Каморников.

Получается, что транзитные перевозчики, переориентировавшись с российского на белорусское топливо, также помогли белорусским властям удерживать ценники на бензин и дизтопливо. И если в России цены на топливо не снизятся, то дальнобойщикам и впредь будет выгодно заправляться в Беларуси и, таким образом, пополнять белорусскую казну. Что, в свою очередь позволяет, белорусскому руководству не торопиться с принятием такого неполярного для населения решения, как повышение цен на моторное топливо.

Что же касается белорусских НПЗ, которые остро нуждаются в деньгах для продолжения модернизации, то их аргументы о необходимости разморозки ценников на АЗС, высшее руководство страны пока не слышит.

Татьяна Маненок, «Наше мнение»