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Игорь Криушенко: Есть желание продолжить работу со сборной Беларуси

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  • 16.10.2017, 11:15
Игорь Криушенко
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о том, что готов продолжить работу с национальной командой.

– После товарищеских матчей в ноябре встанет вопрос продолжения сотрудничества. Вы готовы и дальше работать со сборной?

– Пока решения АБФФ нет, сложно что-то комментировать. Оно за федерацией. Впрочем, любое приму с пониманием. Что касается меня, то желание продолжить работу есть. Я ведь и пришел сюда, чтобы что-то сдвинуть. Если останусь на своем месте, попробую доказать, что все затеянное не напрасно, – сказал Игорь Криушенко «Прессболу».

Напомним, сборная Беларуси недавно завершила квалификацию ЧМ-2018, завершив отбор на последнем месте в группе А. Набрав при этом пять очков.


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