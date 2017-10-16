Игорь Криушенко: Есть желание продолжить работу со сборной Беларуси 1 16.10.2017, 11:15

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о том, что готов продолжить работу с национальной командой.

– После товарищеских матчей в ноябре встанет вопрос продолжения сотрудничества. Вы готовы и дальше работать со сборной?

– Пока решения АБФФ нет, сложно что-то комментировать. Оно за федерацией. Впрочем, любое приму с пониманием. Что касается меня, то желание продолжить работу есть. Я ведь и пришел сюда, чтобы что-то сдвинуть. Если останусь на своем месте, попробую доказать, что все затеянное не напрасно, – сказал Игорь Криушенко «Прессболу».

Напомним, сборная Беларуси недавно завершила квалификацию ЧМ-2018, завершив отбор на последнем месте в группе А. Набрав при этом пять очков.