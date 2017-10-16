Основатель Wargaming белорус Михневич пошел в кипрскую политику 3 16.10.2017, 11:32

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Иван Михневич

Елена Айрапетова для «Медузы»

Михневич переехал на остров в 2011 году, а вскоре сюда перевезли и главный офис Wargaming.

Предлагаем вашему вниманию отрывки из репортажа «Медузы», посвященного центру постсоветской IT-индустрии острову Кипр.

38-летний создатель игровой корпорации Wargaming.net Иван Михневич недоволен городским благоустройством: ремонтные работы затрудняют движение его новенькой ярко-синей Maserati (спортивная рубашка-поло Михневича как будто специально подобрана под цвет автомобиля). «Вот не люблю я ездить в старый город», — сообщает он, пробираясь на машине по кривым и узким улицам. В остальном ситуация его, кажется, полностью устраивает: несмотря на формально наступившую осень, погода стоит жаркая; по окружающим холмам рассыпаны утопающие в деревьях белые домики; в нескольких километрах неподалеку — теплое море.

Дело происходит в Никосии — столице республики Кипр. Михневич переехал на остров в 2011 году, а вскоре сюда перевезли и главный офис Wargaming. И это далеко не единственный пример. За последние четыре года численность русскоязычного населения республики выросла почти в десять раз. Многие эти люди похожи на Михневича — в том смысле, что тоже имеют отношение к цифровой индустрии: программисты из России, Украины и Беларуси едут сюда десятками и сотнями, нередко — с семьями и нянями.

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Неподалеку от «зеленой линии» (границы с Турцией – прим.) в Никосии находится кипрский офис Wargaming.net — компания переехала на остров еще до того, как сюда массово устремились люди из бывшего СССР, и, возможно, поэтому обустроилась в столице, которую вообще любят крупные компании, а не в ставшем впоследствии основным центром притяжения для россиян Лимассоле.

Как рассказывает сооснователь Wargaming Иван Михневич, переезд был обусловлен именно налоговыми и экономическими соображениями.

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Белорусская компания, прославившаяся на весь мир игрой World of Tanks, занимает в Никоссии сразу два здания — в том числе одно из самых заметных зданий города, 13-этажную стеклянную башню. Внутри — прекрасный современный офис с гигантскими переговорками, спортзалами, хамамом и смотровой площадкой на крыше, откуда открывается вид на горный склон.

Основатель Wargaming Михневич продал свою долю в компании (подробности его ухода неизвестны; собеседники «Медузы» рассказывают, что процесс был болезненным) — и теперь занимается не только инвестиционными проектами, но и кипрской политикой. В мае 2017 года в министерство внутренних дел Кипра была подана заявка о регистрации партии «Эго о политис» (в переводе с греческого — «Я гражданин»). Михневич значится ее вице-президентом, возглавляет же партию Алексей Волобоев, владелец лимассольского ресторана «Тарас Бульба» (не связан с одноименной российской сетью).

«Нас тут окрестили „Русской партией“, но это не совсем так, — рассказывает Михневич. — Интересы русского комьюнити, само собой, нам тоже близки, но мы готовы услышать всех — армян, евреев, ливанцев, кого угодно». По его словам, в политику он пошел из-за ситуации в стране: даже высшее руководство Кипра признает, что страна превращается в «банановую республику» (в том смысле, что экономика здесь зависит исключительно от туризма и не развивается в других направлениях), и если пустить дело на самотек, то превратится в нее окончательно.

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В местном интернете «Эго о политис» называют не только «Русской партией», но и партией без киприотов. Михневич действительно считает, что этнократия — исключительное господство представителей одной этнической группы в политическом классе — большая проблема Кипра. В частности, по его словам, она препятствует переориентированию кипрской экономики в сторону хай-тека — а именно интересы этой индустрии собирается представлять новая партия.

«Мне здесь еще жить достаточно долго, потому для нас задача — трансформировать местное общество в более комфортное и более пригодное для нас, — объясняет Иван Михневич. — Но и для них это тоже будет намного лучше: просто государство станет богаче, и все». На вопрос, почему он не пытался таким же образом менять к лучшему родную Беларусь, предприниматель отвечает, что «там это в принципе невозможно».

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Михневич уверяет, что кипрский избирком уже зарегистрировал «Эго о политис» и намекает на скорые изменения в высшем руководстве республики, — однако другие собеседники «Медузы» относятся к его политическому проекту скептически.