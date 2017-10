Белорус в Microsoft: Меня взяли прямо с улицы, без связей 16.10.2017, 12:35

Работающий в США с 2015 года Виталий Грек скептически оценивает потун=ги властей по превращению Беларуси в «ИТ-страну».

Белорусский инженер-программист переехал жить в Калифорнию в 2015-м. Не прошло и года, как он устроился в Microsoft, где теперь занимается разработкой ядра сервера для Skype for Business. В интервью dev.by Виталий Грек рассказал, как «с улицы» попал в корпорацию и никого не смутил тем, что он опытный линуксоид.

Как детская любознательность привела в Microsoft

Образование я получил в лучшем, на мой взгляд, университете Беларуси, где готовят кадры для ИТ-индустрии, в БГУИР. Никакого желания получить престижную профессию не было, я просто ощущал, что это мое. Мои родители — технари, мама всю жизнь проработала инженером электросвязи. А я прошел карьерный путь от рядового инженера-программиста до CTO.

В 2000 году программистом считался тот, кто мог установить Windows. Но мне всегда было интересно, кто эту Windows делает, как устроена сама операционная система. Как сотрудник Microsoft я ценю продукты компании. На моем планшетном ПК стоит Windows, а личные проекты я веду на Linux. Но это неважно: в компанию принимают людей независимо от их предпочтений.

Мне всегда хотелось быть в центре событий, участвовать в разработке значимых продуктов, а не довольствоваться аутсорсингом и мелкими проектами. Поэтому в 2015 году я переехал в Калифорнию, но работать начал не в Microsoft, а в другой компании, которая занимается сетевыми приложениями для бизнеса.

К сожалению или к счастью, проект, на который меня пригласили, вскоре реструктуризировали, потому что цели были достигнуты (а моя задача — выполнена), и нужно было двигаться дальше.

Затычки для дыр: как устроиться на работу без «связей»

В США очень много рекрутеров-посредников. Они, как правило, выкладывают вакансии компаний и ищут кандидатов по ключевым словам в резюме. В 99 процентах случаев они генерируют просто рекрутинговый спам. В технических аспектах работы они зачастую не разбираются, но могут додуматься проводить технические собеседования. Лично меня это оскорбляет и унижает. После месяца поиска нового проекта я решил, что с меня хватит, и дальше общался только с представителями компаний, отправляя резюме напрямую.

А для полного успокоения удалил номер телефона из резюме, оставив только электронную почту (до сих пор получаю спам). Я считаю, что рекрутер должен работать в интересах одной компании, а не затыкать дыры затычками, выбирая для начала дыру побольше и затычку покрупнее. Возможно, моя политика жесткого отношения к сторонним рекрутерам и поспособствовала приглашению в Microsoft.

Можно сказать, меня взяли туда прямо с улицы, без связей и прочих прелестей на неплохую позицию и хорошую зарплату. Провели пару собеседований по телефону, онлайн-тест (для фильтрации неадекватных) и пару-тройку личных встреч. Microsoft оплатила перелет из Сан-Франциско в Сиэтл и обратно, аренду машины, проживание и еду на время собеседований.

Удивил процесс найма — в Microsoft знают в этом толк. Собеседований ровно столько, сколько нужно для принятия полноценного и правильного решения: без длительных колебаний и трат времени, все четко и прозрачно.

В сумме личные встречи длились четыре часа, телефонные разговоры — примерно по часу. Вопросы задавали разные, в основном стандартные. Удивить меня довольно сложно: я сам проводил собеседования и знаю, как это работает. Были вопросы по оптимизации кода, асинхронному программированию, уровням интеграции. Проверяли логику и умение находить компромиссы. Например, один алгоритм потребляет память, другой — ресурсы процессора. Какой из ресурсов дешевле или быстрее? Знание языков программирования не спрашивают, поскольку язык или технология — это всего лишь средство, а не способ.

Билет в одну сторону и собственное авто через пару месяцев

Переезд — это довольно просто: взял самое необходимое и полетел one way. Визовые вопросы решала компания, в которой я работал первоначально (очень благодарен ей за это), она же помогла найти и снять жилье.

В США мне комфортно, даже слишком. Страна приняла хорошо, никаких особых преград не встречал. Я без проблем купил автомобиль через пару месяцев работы благодаря кредиту под 4 процента с минимальным начальным платежом. Никаких справок и поручителей, просто проверили место работы и номер социального страхования (SSN).

Кто-то снимает жилье, кто-то — покупает. Я снимал полтора года, а потом купил трехкомнатную квартиру с гостиной и двумя ванными комнатами за $200 тысяч (в Microsoft зарплата стабильна). Свое все-таки лучше: можно списывать налоги, делать перестановки, а в съемной квартире проблематично даже поменять стиральную машину и сушилку. Краткосрочно выгоднее арендовать, а долгосрочно — купить, но нужно учитывать, что свое жилье — это уже обязательства.

Особых социальных благ для иммигрантов здесь нет, только стандартный набор прав и обязанностей. В мой соцпакет входит медстраховка, фитнес и накопления 401К (самый известный американский пенсионный план, при котором деньги отчисляются и работодателем, и работником). Меньше $60 тысяч в год платить мигрантам нельзя, а вот миллион получить можно. Налоги составляют примерно 39 процентов, но все зависит от дохода.

«Даже не знаю объем бака свой машины. А зачем?»

В Америке хорошо развита инфраструктура для скайдайвинга — это одна из причин, почему я выбрал именно эту страну. Я профессиональный parachute rigger, у меня есть лицензия FAA — могу ремонтировать парашюты. Поэтому реализоваться как парашютист я могу только здесь. В Беларуси нет ни инфраструктуры, ни адекватных законов, ни денег и желания все это делать.

В Америке действует принцип «делай и думай меньше — плати больше», но при этом всегда есть выбор. Время — деньги, и здесь считают и то, и другое.

Типичный пример: в Беларуси водитель приезжает на заправку, вставляет топливораздаточный пистолет в колонку, идет в кассу (возможно, стоит в очереди), называет сумму или объем и платит. Если недостаточно или переплатил — снова идет в кассу. В США ты подъезжаешь к колонке, вставляешь пистолет, проводишь картой и заправляешься до щелчка.

Я даже не знаю объем бака своей машины: автоматика показывает, сколько миль я смогу проехать, когда осталась половина или четверть бензина в баке. Зачем усложнять жизнь? В Беларуси у меня не было автомобиля, но когда я приехал и взял его в аренду, то для меня было дикостью проводить весь этот ритуал с заправками.

Вывод: в Беларуси жить некомфортно и дешево, а в США — наоборот. Как говорится, за удовольствие и комфорт надо платить, а в СНГ к этому не привыкли.

WTF вместо WFH: описка или серьезное заявление

В США трудовая иммиграция — это показатель того, что местный рынок не имеет своих специалистов. Поэтому работодатель обязан подать прошение, огласить публично и заявить в департамент труда позицию, на которую требуется специалист, условия труда и зарплату. Местные жители имеют возможность в первую очередь претендовать на это место, если, конечно, хотят.

Сейчас я работаю в команде, которая занимается ядром сервера, SIP протоколом для Skype for Business. В обычные дни — митинги, общение, разработка, решение проблем и компромиссы. В Microsoft, как и в любой крупной компании, самое главное не настрочить мегабайты листингов, а решить задачу вовремя, качественно и с минимальными затратами.

Коммуникация с коллегами и другими командами — обязательны. Здесь не нужны одиночки, это не место для закрытых и изолированных людей. В компании ценят идеи, предложения, обсуждения и стремление к командному успеху.

Корпоративная культура отражена даже на ключ-карте: «empower every person and organization on the planet to achieve more». Компания организовывает мероприятия, корпоративы, вечеринки, и все это происходит в рабочее время. Отдых — это результат нашей работы, чтобы завтра мы сделали еще больше и лучше.

Традиции отличаются от команды к команде. Мы, например, часто обедаем вместе. Любим общаться аббревиатурами и сокращениями: как-то раз коллега случайно вместо WFH (work from home) написал WTF.

Особый ритуал существует с бейджами: мы всегда должны иметь его при себе, никому не передавать (даже другому сотруднику) и хранить в секрете PIN, а при утрате, конечно же, сообщить в Microsoft Global Security.

Покрутили бы пальцем у виска, услышав про открытый код

Microsoft — это очень диверсифицированная компания. Культурные и национальные отличия здесь не проблема, а преимущество. Такова политика и корпоративная культура. Никто не смотрит на цвет кожи и форму лица, отбирают лучших специалистов со всего мира. Соотечественников, к сожалению, не встречал.

С Биллом Гейтсом тоже не пересекался. Сейчас CEO компании Сатья Наделла, и именно он меняет стратегию Microsoft. Периодически получаю от него общие для всех сотрудников письма по работе.

Если бы в 2005 году кто-нибудь сказал про open source или cloud services, то в Microsoft покрутили бы пальцем у виска. Сейчас же Windows имеет слой интеграции с Linux и является одним из top contributors. Я и весь мир позитивно относимся к этим изменениям — посмотрите на акции компании и сделайте вывод. К тому же я пришел с опытом Linux, и это никого не смутило.

Сотрудник-иностранец вроде меня может порекомендовать рекрутеру айтишников-соотечественников. Но пока я не прибегал к такому из уважения к предыдущим компаниям — обещал не переманивать сотрудников.

К тому же это не избавляет от необходимости проходить собеседования, background checks и пр. Финальное решение остается за руководителем группы, так что в случае отказа это минус в мою карму. Я предпочитаю хорошо подумать, прежде чем за кого-то поручиться.

Рай, который не наступит в ближайшее время

В ИТ-страну, которую хотят сделать из Беларуси, мне верится слабо: лето приходит не по указу президента, а по объективным причинам. Модель белорусского бизнеса — купить рабочую силу и «слить» удаленно втридорога, «срубив» денег в краткосрочной перспективе. В Беларуси будет процветать аутсорсинг и сомнительные компании наподобие сетевых (которые предлагают людям «акции» компании в обмен на инвестиции). У меня складывается впечатление, что в Беларуси при слове «стартап» у людей сразу возникает ассоциация с миллионами долларов и виллами в центре Нью-Йорка. Стартап — это ведь обязательства перед инвесторами, в том числе и необходимость выплачивать им почти всю прибыль.

Лично я не в том статусе в США, чтобы рисковать всем и делать стартап. При потере работы ты должен в течение десяти дней найти новую либо улететь домой. Потерять работу очень просто, а вот найти — нет, потому здесь ее ценят.

Возвращаться в родные края пока не собираюсь. Какую бы ИТ-страну из Беларуси ни построили, рай в ближайшее время там не наступит: не тот климат и почва не так плодородна. На мой взгляд, ИТ-сфере лучше развиваться самостоятельно, поезду не нужна телега, ему нужны пути.