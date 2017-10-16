Сергею Соколову-Воюшу - 60 лет 1 16.10.2017, 13:26

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Поэта без преувеличения можно назвать главным бардом национального пробуждения в Беларуси второй половины 80-х годов.

Песни Сергея Соколова-Воюша звучали и на митингах, и на концертах (даже в филармонии), и на литературных мероприятиях и при кострах в путешествиях, передает «Радыё Рацыя».

Со своей гитарой Сергей успевал быть везде. Все его песни были о Беларуси. От лирических, до патриотических и военных. Участвовал Сергей и в первых фестивалях музыки молодой Беларуси «Басовішче» в Подляшском Городке. И хорошо запомнился белорусам Подляшья.

Это было то время, когда стихи читались на митингах, когда пение под гитару записывалось на магнитофон, когда поэзия была очагом, который греет, и факелом, который освещает путь. Сергей Соколов-Воюш был горнистом того времени. Его поэзия действительно находила отклик. Без нее, по-видимому, национальная оттепель конца 80-х не была бы такая поющая, поэтическая, задорная.