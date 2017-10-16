Активист вернул «Погоню» в магазин Гродно

Активист вернул «Погоню» в магазин Гродно2
- 16.10.2017, 14:12
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Раньше хозяин торговой точки продавал портреты Путина.
Об этом сообщил представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко:
- Когда-то я атаковал киоск по продаже футболок на Гродненском рынке "Корона".
Год назад там появились майки с изображением Владимира Путина и надписью "Все путем".
Связавшись с хозяином торговой точки, я сообщил ему, что продажа подобных "товаров" не что иное, как распространение экстремизма.
И если господин хозяин с этим не согласен, то можно в качестве эксперта привлечь прокуратуру. Собственник на чистом белорусском языке ответил мне, что майки были взяты на реализацию для изучения спроса.
И пообещал, что для решения конфликта просто уберет их. Так оно и произошло.
Но посмотрите на сегодняшнюю витрину этого киоска! Приятно поразило не только само наличие белорусских футболок от symbal.by, но и то, что люди их рассматривают, покупают (цена довольно демократичная - 25 руб.) И фотографируют. Что и я тоже сделал. Приглашаю! Гродно, ул. Горького, 89, рынок "Корона", зал "Б". Жыве Беларусь!