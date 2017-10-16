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Президент Германии Штайнмайер встретится с Путиным в Москве

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  • 16.10.2017, 14:59
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Франк-Вальтер Штайнмайер

Также Штайнмайер намерен встретиться с представителями правозащитной организации «Мемориал» и Михаилом Горбачевым.

Визит запланирован на 25 октября, сообщили в канцелярии президента Германии. Штайнмайер также намерен побеседовать с представителями "Мемориала" и Михаилом Горбачевым.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walther Steinmeier) 25 октября прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила канцелярия главы государства. В ходе визита Штайнмайер посетит в Москве Петропавловский собор, здание которого российское государство намерено вернуть Евангелическо-лютеранской церкви в России в связи с празднованием 500-летия Реформации, передает "Немецкая волна".

Будучи министром иностранных дел Германии, Штайнмайер совместно с Евангелической церковью Германии добивался передачи здания лютеранам. В Москве президента будет сопровождать глава евангелической церкви епископ Хайнрих Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm).

Кроме того, Штайнмайер намерен встретиться с представителями правозащитной организации "Мемориал" и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

В последний раз президент ФРГ, посещал Россию в 2010 году, тогда этот пост занимал Кристиан Вульф (Christain Wulff). Его преемник Йоахим Гаук (Joachim Gauck) не ездил в Москву.


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