Девятилетняя случчанка борется за победу в международном конкурсе дизайнеров 1 16.10.2017, 15:07

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Школьнице удалось обойти тысячи конкурентов со всего мира и попасть в число лучших.

Случчанка Светлана Крупская попала в финал ежегодного международного конкурса дизайна носков Design-a-Sock 2017, который стартовал в начале октября в городе Милуоки (США). 9-летняя девочка сражается за победу на равных со взрослыми конкурсантами, среди которых есть и профессиональные дизайнеры, сообщает mlyn.by.

Светлана и ее мама Татьяна рассказали, как школьнице удалось обойти тысячи конкурентов со всего мира и попасть в число лучших.

Списку достижений Светланы Крупской может позавидовать любой взрослый. Участие в международных конкурсах, победы в различных фестивалях. Теперь к числу прочих маленькая случчанка может добавить и статус финалиста международного конкурса дизайна носков, который проходит в США.

— Об этом конкурсе мы узнали еще в прошлом году, — рассказывает Татьяна, мама Светланы Крупской. — Тогда Света тоже разработала несколько эскизов, однако они не прошли в финал. Но мы на этом не остановились и в нынешнем году опять решили придумать оригинальный дизайн носков.

На конкурс Светлана отправила сразу 5 эскизов: «Девочка на санках», «Кисточка, рисующая цветные пятна», «Цветочные острова в океане», «Черный заяц» и «Канатоходцы». На вопрос, почему для эскизов были выбраны такие необычные сюжеты, девочка только пожимает плечами:

— Как-то вдруг захотелось нарисовать канатоходцев…

Такой креативный ход не остался незамеченным. Эскиз «Канатоходцы» стал одним из 33 финалистов конкурса, обойдя почти 6 тысяч конкурентов. Теперь дело за малым: путем зрительского голосования будут выбраны 3 победителя. За первое место финалист получит 2 тысячи долларов и 15 пар носков с собственным дизайном, за второе — 500 долларов и 10 пар носков, за третье — 250 долларов и 2 пары носков.

— Света понимает, что вряд ли победит, потому как рисунку 9-летней девочки тяжело тягаться с проектами профессионалов, — объясняет мама Татьяна. — Однако для нее это уже большая победа: в таком возрасте стать финалистом международного конкурса и бороться с мастерами своего дела!

Впрочем, на достигнутом девочка останавливаться не собирается: впереди ее еще ждет аналогичный конкурс по созданию дизайна ковров. Чтобы совершенствовать свое умение в рисовании, Светлана 4 раза в неделю посещает художественную школу, а когда вырастет, мечтает стать дизайнером одежды.