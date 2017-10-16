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Где собираются cтоличные модницы и что такое «Фэшн кофе»

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  • 16.10.2017, 15:43
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Тематические посиделки бесплатные, но все участницы должны придерживаться строгого дресс-кода.

Раз в несколько месяцев самые модные девушки Минска собираются на «Прет-а-портал фэшн кофе». Тематические посиделки бесплатные, но все участницы должны придерживаться строгого дресс-кода, причем каждый раз нового, пишет nn.by.

Организаторы заранее сообщают, что надо надевать на следующую встречу. Дресс-код может определяться каким-то актуальным цветом сезона или вообще целой темой вроде «завтрак у Тиффани», «фэмили лук» или «урок геометрии».

Во время мероприятия его спонсоры и сами участницы голосуют за самый интересный образ. В подарок можно получить как дорогую сумку из модного бутика, так и букет цветов от студии флористики или какой-нибудь аксессуар от минских дизайнеров.

Здесь выступают с лекциями стилисты, имиджмейкеры и интересные персоны из околомодной минской тусовки.

В минувшее воскресенье на встречу участницы должны были прийти в гамме гренадин.

Не думайте, что для участия следует иметь дорогие модные костюмы — возможно, на следующей встрече — в стиле рок-н-ролл — жюри выберет потертую кожанку. Главное — собрать из обыкновенных вещей необычный образ.


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