ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи 16.10.2017, 16:49

ЕС ввел ограничения на торговлю нефтью, проведение финансовых транзакций и создание совместных предприятий.

Европейский Союз ввел новые экономические санкции в отношении КНДР. Об этом сообщается в заявлении Совета Европы, пишет сайт segodnya.ua.

ЕС ввел ограничения на торговлю нефтью, проведение финансовых транзакций и создание совместных предприятий.

Санкции вводятся в связи с развитием Северной Кореей ядерных и ракетных программ.

"Принимая во внимание угрозу международному миру и стабильности, продолжающую исходить от КНДР, новые запретительные меры приняты, чтобы оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН", – отметили в Совете Европы.

Новые санкции затронут трех чиновников и шесть организаций.

Напомним, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США. Северная Корея предупредила, что ужесточение санкций и давления лишь ускорит ее ядерную программу. В своем заявлении Пхеньян назвал новые санкции ООН "самым злостным, неэтичным и бесчеловечным актом вражды".