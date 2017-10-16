Ответит ли генерал Равков за смерть рядового Коржича? 17 16.10.2017, 20:05

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Как искоренить «дедовщину» в белорусской армии.

В Беларуси развернулась кампания по сбору подписей за отставку министра обороны Андрея Равкова.

Под обращением снять з занимаемой должности главу минобороны на платформе сайта Zvarot.by подписались 11.000 человек, пишет zautra.by.

Массовое недовольство белорусов вызвала гибель молодого военнослужащего Александра Коржича.

Почему трагедия всколыхнула белорусское общество?

— Это стало каплей, которая переполнила терпение людей. — отмечает бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов. — В воинской части в Печах это был не первый случай гибели солдат. Насколько я знаю, там было уже четыре подобные трагедии.

По словам юриста, были опасения, что и гибель Александра Коржича могут списать на суицид.

— Хотя, есть основания считать, что было совершено убийство молодого солдата старослужащими, — говорит Михаил Пастухов.

— В чем причина жестокого обращения с молодыми солдатами в белорусской армии?

— Это отражение жестокости, недовольства, цинизма которые наблюдаются во всем обществе. Фактически мы живем в состоянии необъявленной гражданской войны. Противостояние нарастает.

Ситуацию усугубляет экономический кризис, когда многие люди вынуждены влачить полунищенское существование, не могут себя реализовать. Всюду их наказывают, всего они боятся. Такое недовольство выплескивается в армии в отношениях между военнослужащими.

Наше общество серьезно болеет, его надо лечить: провести оздоровительные реформы, преобразования, дать больше свободы, демократии, больше доброты в отношениях между властью и гражданами. У нас же сейчас фактически вражда во всех сферах.

Время реформ пришло и в армию, которая — всего лишь слепок общества, показывающий, что и там установилось отношение к молодым ребятам как к рабам. Все понимают, что эти парни, пройдя армию, могут так же себя вести и на «гражданке». Все эти «дембеля», «деды» вполне могут прийти служить в милицию и так же издеваться над мирными гражданами.

— Как вы считаете, кто главный виновник гибели молодых солдат в мирное время?

— На мой взгляд, основная причина — халатность со стороны офицерского состава. Командование уделяет недостаточно внимания своим подчиненным, солдаты после отбоя фактически предоставлены самим себе. Как выясняется, сержанты даже приводят в казарму женщин легкого поведения, издеваются над молодыми солдатами, устраивая различные разборки и избиения.

Я считаю, что армия, доставшаяся нам в наследство от СССР, давно себя исчерпала. Основой Вооруженных Сил Беларуси должны стать профессионалы. Пусть их будет немного, но они сознательно пойдут служить и будут добросовестно учиться защищать страну.

А молодых людей можно было бы призывать лишь на краткосрочные сборы, чтобы обучить владению оружием и другим военным навыкам.

Кстати, необходимы отличительные признаки белорусской армии в форме одежды, традициях, языке, национальной символике. Нужно осуществлять широкое взаимодействие с вооруженными силами других стран, а не только с Россией.

— Позволяет ли белорусское законодательство напрямую привлекать к уголовной ответственности командиров за «дедовщину», за нарушения прав человека?

— К сожалению, в нашем законодательстве прямого ответа на этот вопрос нет. Есть только статья за неуставные отношения, которые привели к тяжким последствиям. Есть статьи за злоупотребление властью, но в них речь идет о должностных лицах. Наказать старослужащих, которые издевались над молодыми солдатами, могут лишь в случае, если произошло убийство, либо за доведение до самоубийства. Но в случае с гибелью Александра Коржича власти, видимо, хотели бы ограничиться нейтральной статьей: за неуставные отношения между военнослужащими.

— Может ли отставка министра обороны радикально изменить к лучшему ситуацию в воинских частях, где процветает «дедовщина»?

— Нет. Нужно требовать не просто наказания непосредственно виновных, но и командования частей, которые потворствуют неуставным взаимоотношениям. Может быть, следует даже расформировать воинскую часть, где часто гибнут солдаты. В любом случае, министр обороны должен сделать выводы из этих трагедий.