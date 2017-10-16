Арина Соболенко: Я буду бороться за свою мечту! 5 16.10.2017, 20:20

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Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси прокомментировала попадание в топ-100 рейтинга WTA.

«Я очень рада войти в топ-100 рейтинга ВТА, а также стать первой ракеткой Беларуси. Буду работать еще больше, так как не хочу останавливаться на достигнутом! Играть против Марии Шараповой было чем-то невероятным! Столько эмоций от такой борьбы я давно не ощущала на корте. К сожалению, мне не удалось победить, хоть я и вела по ходу матча. Но я не опускаю руки, это только мотивирует меня работать дальше и бороться за свою мечту!»— цитирует Соболенко tennis.by.