Трамп: Надеюсь на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году 5 16.10.2017, 20:30

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Президент США хотел бы видеть свою бывшую соперницу на американских выборах в следующей президентской гонке.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.

«Меня недавно спросили, будет ли жулик Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: «Надеюсь!» - написал американский президент в Twitter.

Ранее Клинтон заявляла, что не намерена больше участвовать президентских выборах.