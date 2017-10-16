Трамп: Надеюсь на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

Трамп: Надеюсь на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году5
- 16.10.2017, 20:30
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Президент США хотел бы видеть свою бывшую соперницу на американских выборах в следующей президентской гонке.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.
«Меня недавно спросили, будет ли жулик Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: «Надеюсь!» - написал американский президент в Twitter.
Ранее Клинтон заявляла, что не намерена больше участвовать президентских выборах.
I was recently asked if Crooked Hillary Clinton is going to run in 2020? My answer was, "I hope so!"— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2017 г.