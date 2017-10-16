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Трамп: Надеюсь на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

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  • 16.10.2017, 20:30
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Президент США хотел бы видеть свою бывшую соперницу на американских выборах в следующей президентской гонке.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.

«Меня недавно спросили, будет ли жулик Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: «Надеюсь!» - написал американский президент в Twitter.

Ранее Клинтон заявляла, что не намерена больше участвовать президентских выборах.


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