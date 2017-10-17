Сегодня была введена в действие «первая Конституция» ВКЛ 1 17.10.2017, 8:57

17 октября 1588 года начал действовать Статут Великого Княжества Литовского.

Некоторые историки называют его первой европейской конституцией. Этот кодекс право в течение 250 лет был действующим законом на территории Беларуси, Литвы и Украины и составлял основу всей правовой системы Великого Княжества.

Кодификатором революционного для своей эпохи документа был канцлер ВКЛ Лев Сапега.

Будучи наследником известного магнатского рода и блестяще образованным человеком, Лев Сапега добился высших постов в Великом Княжестве Литовском, на которых принес немало пользы. Его взгляды на свободу личности, главенство права в государстве, нашедшие свое отражение в третьей редакции Статута ВКЛ, считаются нормой в современном обществе, а для того времени они были более чем прогрессивны.