Фотофакт: В Витебске продают «оберег от ГАИ» 8 17.10.2017, 10:22

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Фото: bymedia

Больше всего реальной пользы оберег принесет пешеходам.

Есть три заветные буквы, которые приводят в чувство любого водителя – это ГАИ. Но, оказывается, в нашем мире высоких технологий и чудес вроде «Битвы экстрасенсов» есть спасение и от этого, порой иррационального, страха, пишет vkurier.by.

Это – оберег от ГАИ, и продается в одном из книжных магазинов Витебска. А вот действует или нет – тут уже лучше спрашивать у опытных пользователей.

Больше всего пользы оберег принесет пешеходам: по крайней мере в него встроен фликер. Кроме того, здесь найдутся и другие полезные вещи: оберег на большую зарплату и на трезвость.