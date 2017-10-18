Скандальный олигарх и друзья Путина в Праге 3 18.10.2017, 9:27

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Станет ли Чехия слабым звеном ЕС?

Скандальное заявление президента Чехии Милоша Земана о покупке Крыма Россией было мгновенно опротестовано чешским МИД.

Но что если и правительство Чехии начнет говорить словами Земана? К сожалению, это вполне реально.

20-21 октября в Чехии пройдут парламентские выборы. Наверное, самые скандальные и непредсказуемые за всю новейшую историю страны. Единственное, что о них можно сказать точно – гонку выиграет партия ANO. Ее лидер, экс-министр финансов Андрей Бабиш - самый богатый человек Чехии, чье состояние Forbes оценивает в $4,1 млрд.

Но с кем он будет формировать коалицию - загадка, ведь все политические силы отказываются блокироваться с ANO из-за имиджа ее лидера.

В течение последних месяцев была обнародована массу компромата на Бабиша. Например, телефонные разговоры, где он, будучи министром, предписывает налоговикам "уложить" бизнес своего конкурента.

А на прошлой неделе, когда до выборов оставалось менее 10 дней, на экс-министра впервые завели уголовное дело. А вместе с ним - на его сына и дочь. Их обвинили в незаконном получении гранта ЕС на сумму 2 млн евро, которые формально должны были пойти на развитие малого бизнеса.

И даже это не помешало популярности лидера чешской предвыборной гонки.

"Европейская правда" посетила Чехию, чтобы разобраться с местными политическими раскладами.

Коалиция ужасов

Кто же может согласиться на коалицию с "токсичным" Бабишем?

Самый опасный (как для ЕС, так и для Украины) сценарий: ANO образует коалицию с коммунистами (которые до сих пор находились исключительно в оппозиции) и праворадикальной SPD - мегауспешным новичком нынешней гонки.

Не представляете коалицию коммунистов и ультраправых? Но в Чехии у этих двоих есть общее – любовь к Путину.

В частности, SPD и ее лидер Томио Окамура не скрывают желания снять санкции с РФ и фактически не отрицают российского финансирования.

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Фото: ЕвроПравда

Что же касается Коммунистической партии Чехии и Моравии, то достаточно вспомнить, что она много месяцев подряд пыталась блокировать ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Но мы решили убедиться в дальнейших планах этой партии и посетили ее агитационный митинг в Праге.

Агитация началась с "социалки" (обещания в три раза поднять минимальную оплату труда до уровня в ¾ от немецкого), но быстро перешла на дела международные.

"Мы всегда были последовательны в отношении Украины – это недемократическая страна, которая ведет войну и где запрещены коммунисты", - убеждал молодой агитатор, который отказался представляться и запретил себя фотографировать.

А еще он объяснил, что коммунисты готовы "пойти на жертву", войдя в коалицию, "которая откажется от диктата США и возобновит дружеские связи с Россией".

Напротив коммунистического митинга – предвыборный плакат праворадикальной SPD с лозунгом "Нет исламу, нет терроризму".

В этой компании понимаешь, почему такое потенциальное объединение в Чехии называют "коалицией ужасов".

Who is mr Babiš?

Это - далеко не единственная неприятная для Украины и ЕС политическая конфигурация.

ANO может также пойти на соглашение с евроскептиками и консерваторами с OSD - партии, основанной еще одним "другом Путина", экс-президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Или привлечь в коалицию "Партию пиратов" - новую политическую силу, отдельные члены которой призывали "спасти Донбасс".

И главное, что сама партия Бабиша - крайне непредсказуемая.

Представьте, до сих пор никто не знает внешнеполитических приоритетов партии, которая является лидером гонки!

"Мой польский коллега попросил дать контакты людей, отвечающих за внешний курс в чешских партиях, - рассказывает Ондра Сукуп, ведущий репортер чешской газеты Hospodářské noviny. - Я нашел для него контакты из всех партий, кроме ANO, ибо оказалось, что такого человека в партии нет".

Антибабишевский стикер на рекламе ANO

Действительно, Андрей Бабиш до сих пор старательно избегал разговоров о международной политике. Единственное, что известно – он против приема мигрантов (как и подавляющее большинство чехов). По российскому вопросу в партийной программе есть лишь обтекаемое упоминание – партия приветствует возможность восстановления хороших отношений с Россией, но одновременно стремится к выполнению РФ своих международных обязательств.

Отсутствие собственного внешнеполитического курса – отличная возможность для "младших партнеров" взять этот участок на себя. И именно поэтому так много зависит, кто станет войдет в коалицию с ANO и на каких условиях.

Еще один "фактор риска" - компания Бабиша Agrofert контролирует до половины пищевой промышленности Чехии. Конечно, она страдает от российских контрсанкций. Поэтому бизнесмен Бабиш вполне может повлиять на премьера Бабиша...

Единственные проевропейские

Есть только одна партия, в отношении которой у политологов нет сомнений: она не пойдет в коалицию с ANO. Это партия TOP 09, основанная Карелом Шварценбергом, бывшим министром иностранных дел и экс-кандидатом в президенты (на прошлых выборах он проиграл Земану с небольшим отрывом).

Это - единственная чешская партия, которую можно назвать откровенно проевропейской. "Европа будет меняться, но вместе с нами", - один из слоганов партии.

79-летний Шварценберг отошел от руководства партии, но остается ее моральным авторитетом.

Вместо участия в традиционных митингах, он использует другую форму общения с избирателями.

Время от времени Шварценберг приглашает всех желающих "на пиво с Карелом". ЕвроПравда не могла упустить такую возможность.

Небольшой ресторанчик в нетуристическом районе Праги. Ни объявления на дверях о приходе политика. На встрече с ним - несколько десятков человек; похоже, большинство являются давними знакомыми, но есть и те, кто пришел впервые.

Карел Шварценберг здоровается с каждым. А потом садится за один из столиков на летней веранде и предлагает присутствующим заказывать пиво (каждый платит за себя). Вместо разговора с политиком, который спокойно пьет пиво, присутствующие разбились на компании, которые с удовольствием обсуждают политические расклады. Сам Шварценберг лишь изредка присоединяется к дискуссиям.

"Это не политический митинг – это возможность просто побыть вместе с единомышленниками, и убедиться, что ты не один. Сейчас это как никогда важно",- рассказывает 70-летний Ян, который является частым посетителем таких пивных встреч.

Относительно результатов выборов Ян настроен пессимистично.

"Все надеются, что Бабиш согласится на технического премьера и создаст коалицию с социал-демократами (нынешней партией власти, чья поддержка сейчас упала до 15%). Этого хочет ЕС, это самый безопасный на данный момент вариант. Но Бабиш хочет сам возглавить правительство, а потому может пойти на сделку с любым, кто согласится с его премьерством",- рассказывает Ян.

"Санкции - это не ко мне"

Но вернемся к лидеру чешской гонки. Чего ждать от него?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, ЕвроПравда решила посетить последний большой митинг ANO в городе Пардубице.

Это крупнейший город центральной Чехии – региона, голосование которого, как считают, определит победителя выборов. А еще это – возможность для Бабиша дать ответ на открытое против него уголовное производство.

Агитация началась необычно: ведущий (по совместительству кандидат от партии) объявил, что здесь происходит презентация книги Бабиша и автограф-сессия. А раз это не митинг - ничто не мешает угостить "книголюбов" пивом, сосисками и пряниками.

Сам Бабиш выступил впоследствии, подчеркнув, что его книга, мол, является ответом на критику об отсутствии у него программы действий. "Вот эта программа - читайте", - заявил он.

Кандидат в премьеры очередной раз напомнил, что считает дело против него политическим заказом: "Заоралек (глава социал-демократов и министр иностранных дел) не знает другого пути выиграть выборы". А еще - пообещал "показать иной уровень государственного управления".

Судя по реакции зрителей, экс-министр финансов уже сформировал ядро сторонников, готовых голосовать за него несмотря на любой компромат.

"Даже, если он и украл - он украл не у Чехии, а у ЕС. И направил средства в чешскую экономику, а не так как другие",- комментирует выступление партийного лидера пожилая женщина.

При чем ядерный электорат считает, что Бабиш не должен отказываться от премьерской должности ради коалиции. "Он всего достиг сам, потому что много работал и не передавал управление модным мальчикам с американским образованием",- говорит та же женщина.

Когда толпа желающих получить автограф спала, Бабиша обступили журналисты.

ЕвроПравда спросила потенциального премьера Чехии о его отношении к санкциям против РФ.

"А вы откуда? Из Украины? Все понятно. Но это вопрос не ко мне. Это решение ЕС - именно европейская дипломатия так решила заставить Путина выполнять Минские соглашения. Это решение ЕС и мне к этому больше нечего добавить",- максимально неконкретно ответил Бабиш.

Оценивая чешские предвыборные расклады, стоит не забывать о еще одних выборах – президентских. Они состоятся уже в январе, при участии скандального Милоша Земана.

Земану для победы крайне нужна помощь. И он ищет пути к альянсу с ANO.

В свое время, когда Бабиша со скандалом увольняли с должности министра финансов, Земан долго отказывался подписывать правительственное представление об отставке (хотя по конституции должен был подписать его автоматически). А недавно заявил, что даст возможность формировать правительство лидеру партии-победителя, даже если этот лидер будет сидеть в тюрьме.

До сих пор Бабиш не реагировал на такие "намеки".

И это оставляет осторожные надежды на то, что он обдумывает коалицию с социал-демократами, а не различные форматы "коалиций ужасов".

Но одновременно это означает, что даже после формирования правительства Чехию продолжит лихорадить. А ответ на вопрос, не станет ли Прага новым "слабым звеном" ЕС, останется неопределенным минимум до 2018 года.