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SEHA-Лига: БГК победил сербскую «Войводину»

  • 18.10.2017, 21:02

Брестчане уверенно обыграли гандболистов из Сербии со счетом 36:27.

БГК имени Мешкова уверенно обыграл "Войводину" в выездном матче регулярного сезона СЕХА-лиги — 36:27, передает pressball.by.

Войводина — БГК имени Мешкова — 27:36 (9:17)

Войводина: Яндрич, Елич; Чагали (2), Остоич, Стоянович, Надовежа (4), Йованович (4), Вучкович (2), Раткович (1), Трифкович (3), Станкович (3), Николич (2), Боянич, Грозданич (6/1), Л. Радович, Еремич

БГК: Мацкевич, Миятович, Корсак; Будейко, Кулак (3), Шкуринский (9), Потеко (1), Стойкович (4/1), Наумук (1), Шумак (3), Вукич (2), Проданович (1), Мочалов (1), Игропуло (6/2), Джорджич (5)

Таблица: Вардар — 15 очков (5 матчей), БГК имени Мешкова — 12 (6), Загреб — 10 (6), Целе — 10 (5), Татран — 9 (5), Металург — 6 (5), Горенье — 4 (4), Нексе — 4 (5), Войводина — 3 (5), Динамо Панчево — 3 (6).


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