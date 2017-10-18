SEHA-Лига: БГК победил сербскую «Войводину»

Свои права нужно защищать! Владимир Некляев

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас

Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет

Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии

Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну