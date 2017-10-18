БГК в один вечер сыграл два матча в разных частях Европы и одержал победы 18.10.2017, 22:38

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В белорусском гандболе произошло уникальное событие.

Гандболисты БГК имени Мешкова провели вечером 18 октября два матча в двух разных турнирах — SEHA-лиге и чемпионате Беларуси. И оба поединка выиграли.

В сербском Нови-Саде брестчане уверенно обыграли «Войводину» в матче SEHA-лиги, а в Гомеле взяли верх над местной одноименной командой в чемпионате Беларуси.

«Войводина» — БГК имени Мешкова — 27:36 (9:17).

«Войводина»: Яндрич, Елич; Чагали (2), Остоич, Стоянович, Надовежа (4), Йованович (4), Вучкович (2), Раткович (1), Трифкович (3), Станкович (3), Николич (2), Боянич, Грозданич (6/1), Л. Радович, Еремич.

БГК: Мацкевич, Миятович, Корсак; Будейко, Кулак (3), Шкуринский (9), Потеко (1), Стойкович (4/1), Наумук (1), Шумак (3), Вукич (2), Проданович (1), Мочалов (1), Игропуло (6/2), Джорджич (5).

На матч в Нови-Сад отправилась значительная часть легионеров БГК. А в Гомель в гости к бронзовому медалисту чемпионата Беларуси отправились в основном белорусские гандболисты. В Гомель поехал и главный тренер Сергей Бебешко. А в Сербию брестчане отправились под руководством Андрея Мочалова и Павла Башкина.

18 октября в SEHA-лиге состоялся еще один матч: «Металург» (Македония) — «Горенье» (Словения) — 24:29.

В турнирной таблице SEHA-лиги БГК закрепился на 2-й строке.

«Гомель» — БГК — 13:26 (6:10).

«Гомель»: Подосинов, Ярошук; Потороча, Бегун, Карловский, Ярош (1), Малышенко, Радкевич, Кожедуб, Смоликов (1), Пархоменко (1), Степанов, Сергель (8), Зинченко, Потачиц (2), Буйкевич.

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько; Рутенко (3), Ященко (3), Юринок (4), Никуленков (1), Вергейчик (2), Горак (2), Дорофеев, Сельвесюк (4), Лощаков, Куран (1), Шилович (2), Астрашапкин (4), Силко.