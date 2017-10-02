закрыть
2 октября 2017, понедельник, 12:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Спасатели: Максима Мархалюка искали даже в труднопроходимых болотах

  • 2.10.2017, 11:59
  • 1,168

Самая масштабная поисковая кампания в Беловежской пуще продолжается.

- Максим Мархалюк не найден. Малыми поисковыми группами были обследованы труднопроходимые заболоченные участки. На сегодня поиск в лесу закончен. На месте остаются работать сотрудники МЧС и МВД. Выражаем благодарность всем, кто не остался равнодушен. Отдельное спасибо жителям агрогородка Новый Двор за то, что дают ночлег нашим волонтерам снова и снова, - поделился c kp.by последними новостями поисково-спасательный отряд «ЦентрСпас» из Гродно.

Ребенок пропал 16 сентября вблизи агрогородка Новый Двор в Гродненской области - ушел в лес за грибами и не вернулся. Тысячи человек прочесывали лес и исследовали окрестности, территорию осматривали с вертолета и проверяли тепловизорами, но никаких следов Максима найти не удалось.

На 10-й день после пропажи мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело. Массовые поиски с участием волонтеров из всей страны больше не проводятся. На месте работают только специалисты.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине