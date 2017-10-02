Россия не интересовалась Каталонией, но имеет интерес расшатать ЕС 2 Сергей Таран

2.10.2017, 16:27

Сергей Таран

Россия гибридно поддерживает референдум в Каталонии.

О морали, Каталонии и Украине:

1. Отстаивая интересы евроструктур, ЕС лоббировал передачу полномочий из центра государств в регионы. Тем самым евроинтеграция частично ослабила евросепаратизм, но в некоторых случаях, например в Каталонии, новые полномочия, наоборот, его усилили.

2. Испания не имела проблем с Каталонией, пока интересы войны с Францией в XVII веке не подтолкнули ее к "ассимиляции" приграничного региона, спровоцировав его жесткое сопротивление.

3. Франция, имея интерес сдерживать Испанию, долго предоставляла Каталонии протекторат.

4. Россия не интересовалась Каталонией, но интерес расшатать ЕС толкает ее к гибридной поддержке Каталонии.

5. Если бы этот референдум состоялся лет 30 назад, украинцы ему сочувствовали бы, но сейчас в интересах Украины относиться к нему с осторожностью.

Мораль? В мировой политике нет морали, только интересы.

Сергей Таран, «Фейсбук»