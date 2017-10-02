Россия не интересовалась Каталонией, но имеет интерес расшатать ЕС

Россия не интересовалась Каталонией, но имеет интерес расшатать ЕС2
- Сергей Таран
- 2.10.2017, 16:27
Россия гибридно поддерживает референдум в Каталонии.
О морали, Каталонии и Украине:
1. Отстаивая интересы евроструктур, ЕС лоббировал передачу полномочий из центра государств в регионы. Тем самым евроинтеграция частично ослабила евросепаратизм, но в некоторых случаях, например в Каталонии, новые полномочия, наоборот, его усилили.
2. Испания не имела проблем с Каталонией, пока интересы войны с Францией в XVII веке не подтолкнули ее к "ассимиляции" приграничного региона, спровоцировав его жесткое сопротивление.
3. Франция, имея интерес сдерживать Испанию, долго предоставляла Каталонии протекторат.
4. Россия не интересовалась Каталонией, но интерес расшатать ЕС толкает ее к гибридной поддержке Каталонии.
5. Если бы этот референдум состоялся лет 30 назад, украинцы ему сочувствовали бы, но сейчас в интересах Украины относиться к нему с осторожностью.
Мораль? В мировой политике нет морали, только интересы.
Сергей Таран, «Фейсбук»