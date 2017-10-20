А чем займется «проигравший выборы» Владимир Владимирович? 6 Владимир Титов, «Русская фабула»

20.10.2017, 12:46

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Ксения Собчак

То, о чем так долго говорили большевики, свершилось.

Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться в президенты.

18 октября 2017 года – запомните этот исторический день.

Газета «Ведомости» опубликовала ее политический манифест: этакий добротный набор банальностей. С одной стороны, автор отдала дань традиции «за все хорошее, против всего плохого». Она и против коррупции, и против «засилья силовиков» (кроме шуток, в этом с ней согласятся и многие силовики), и порицает «безграмотность и воровство», и за демократическую европейскую Россию, и за то, чтобы в стране «появилась настоящая политика».

Правильно, а кто против-то? Вряд ли кто-то в здравом уме скажет: «Я гарантирую стране бедность, бесправие и коррумпированную кровавую диктатуру!»

С другой стороны, она подчеркивает свою оппозиционность, не боясь прослыть, как это называется на модном фашистском жаргоне, «национал-предательницей». Статья 282, пишет она, должна быть исключена из УК РФ (тут Собчак-дочь оказалась радикальнее «яблочников»), все ограничения ненасильственных политических акций – «пересмотрены», пакет Яровой – отменен. Она по-матерински жалеет «консервативное, непросвещенное и обманутое большинство». Она выступает за приватизацию госмонополий и за расширение самостоятельности регионов. Даже по сакральному крымскому вопросу она позволяет себя опасное вольнодумство («я даже не за “Крым наш” и не против») и обещает «на равных со всем мировым сообществом и соседями решить, чей же Крым на самом деле». Хотя в марте 2014 года она пела совсем другие песни: «если Путин вернет Крым России бескровно, останется в истории великим».

И при этом она «против революций»…

И так далее. Всем сестрам по серьгам. Где надо, радикальненько, где надо – осторожно. Деликатно выведены за скобки все по-настоящему острые вопросы – межэтнические конфликты, противоестественное имущественное расслоение, бессмысленные военные авантюры Кремля. Весь текст построен так, чтобы не вызвать откровенного отторжения.

Российская общественность, истосковавшаяся по острым внутриполитическим новостям (в самом деле, сколько можно пережевывать «чотамухохлов»?), кинулась обсуждать выдвижение Собчак. Большинство высказывается стандартно: еще один спарринг-партнер, задача которой – привлечь дополнительный «лохторат», помочь старому другу семьи дяде Володе изобразить честные выборы, а заодно самим фактом своего участия низвести выборы до клоунады.

Но нельзя сбрасывать со счетов и более серьезный вариант: операцию «Преемник-2».

Причем в этот раз операция будет закручена еще более лихо, чем в 2008: это будет настоящий блокбастер. Молодая красивая дама, умная и дерзкая, популярная телеведущая, журналист, икона стиля и успеха, в тяжелой, но честной борьбе выигрывает выборы у – страшно сказать! –богоравного национального лидера. И лидер, которого всякие политические неудачники обзывали диктатором, с доброй, мудрой и немного усталой улыбкой вручает бразды правления юной смене.

И это – вовсе не такой фантастический вариант развития событий, как представляется.

Если Сами Знаете Кто даст команду, победа Ксении Анатольевны будет выглядеть вполне убедительной. Лидеры мнений, остроязыкие журналисты, проницательные политтехнологи, популярные ютуб-блогеры и политические тяжеловесы будут с утра до ночи славить нашу новую надежду. Конечно, Владимир Владимирович – святой, он спас всех нас от ада девяностых и вернул Крым, но пора дать дорогу молодым, у нас ведь не Зимбабве какое-то! Избирком посчитает все, как надо, все будет по Гауссу, никаких скандалов с «постоянной Чурова».

Хотя и собственный электоральный потенциал Собчак не стоит недооценивать.

У нее есть бесспорное преимущество перед системными спарринг-партнерами Путина и даже перед Самим: новизна и современность. А потому для продвижения Собчак в преемники может быть разыграна возрастная, вернее, поколенческая карта.

Те, кто слушал «Тату» и смотрел первые выпуски «Дома-2», сейчас находятся в возрастной группе от «под тридцать» до «за сорок». Эти люди крепко стоят на ногах, они уже переросли юношеские метания, но им еще рановато приговаривать «уж как-нибудь доживем, лишь бы хуже не было». Они могут от нехрен делать почитать книжки про попаданцев, «спасающих СССР», но советская ностальгия не вызывает у них живого эмоционального отклика…

А потому многие из них охотно проголосуют за «Собчачку» по одной простой причине: она им ментально близка, гораздо ближе, чем старые советские дядьки Зюганов, Путин, Миронов и Жириновский, чье мировосприятие застряло в прошлом веке. Особенно, если госпожа кандидат будет подчеркивать свою современность и разрыв с «теплым ламповым совком».

Ну ладно, скажете вы, но зачем Путину-то канитель с «введением Ксюшади в Кремль»?

Как ни странно, но у Путина есть резон провести еще одну «рокировочку».

Вставание с колен, начатое в 2014 году, приятно греет душу советского человека. Но сакральный Крым приносит больше головной боли, чем выгоды; донбасская «оперетка», как выражался один герой Булгакова, затянулась; блистательная операция в Сирии тоже не радует, и все это требует немалых расходов. Да еще эти дурацкие санкции, которые испортили настроение многим хорошим, уважаемым людям. Конечно, народ смирен и смиренномудр, и у него всегда можно вывернуть карманы, чтобы заткнуть дыры в бюджете, но эти деньги можно было бы направить на что-то более приятное и полезное. Но нельзя же отказаться от Многополярного Мира, Возвращения Былого Величия, Поддержки Здоровых Консервативных Сил и прочих полезных начинаний! Этак придется, извините, отступить. А отступить невозможно, вы же помните, Путин никогда не отступает, он не может отступить под давлением, не может и все! Если он отступит, то что получится – Акела лоханулся? Его тогда не то что хохлы, его последний сраный губернаторишка уважать перестанет…

А президент Ксения Собчак может отступить. Она может отозвать армию из Сирии и убрать ихтамнетов с Донбасса: все равно Россия не собирается признавать ДНР/ЛНР, а крымский вопрос можно с милой улыбкой «решать» десятилетиями! Она может отменить «закон Димы Яковлева», который так расстроил сердобольных западных простаков, и исключить из уголовного уложения пресловутую статью 282 (благополучно оставив 280, 280.1, 282.1, 282.2,282.3). И даже лично помиловать режиссера Кирилла Серебренникова…

И никто не упрекнет ее в том, что она прогнулась под пиндосов и вообще не пацан. Ну да, не пацан. «Я – женщина, – честно признается она. – Во мне нет этого страшного мужского эго, которое всегда мешает политикам договориться, которое считает силовое решение любой проблемы – самым правильным, а ведь это почти всегда не так».

Результат – Запад радостно встретит очередную «перезагрузку», санкции, и без того более чем символические, будут сняты, а все досадные недоразумения последних лет – преданы забвению.

В том числе польский «Ту-154» и малазийский «Боинг».

Что и требовалось.

А чем займется «проигравший выборы» Владимир Владимирович?

Возможно, по старой памяти пойдет в премьеры к зиц-президенту. Или сделает нестандартный ход и, подобно Диоклетиану, удалится в имение рубить капусту. Но вы же понимаете, что он в любом случае не выпустит вожжи из рук …

Владимир Титов, «Русская фабула»