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«Минчане, пора ходить на красный свет!»

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  • 20.10.2017, 14:09
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Отказавшись от послушания и стереотипов, можно добиться куда большего.

«Минск в историйках» - это 12 картин чудесного художника Игоря Римашевского и 12 мини-историй о любимом городе от Михаила Володина. Что еще нужно, чтобы Минск был с тобой целый год?

Календарь - часть большого проекта «Минские историйки», в котором книга «Наш старый добрый Вавилон. Прогулка по городу в минских историйках» уже вышла на белорусском, русском, английском и немецком языках. И скоро выйдут еще две книги, пишет kp.by.

- Наша цель - создание неповторимого образа города, - говорит писатель Михаил Володин. - Самая большая моя печаль в том, что, говоря «Минск», мы ничего не видим перед собой. Предположим, мы с вами видим свое детство. Но сколько мне не приходилось разговаривать с людьми, они не видят ни символа города, ни людей за этим символом, ни его истории. Они знаю буквально два-три факта из биографии Минска: в первую очередь, что он был очень разрушен в войну, во вторую, что он удобен и чист, а в третью - что это просто советский город, только может чуть улучшенный. Отсюда такое количество туристов из России - «А поехали в Советский Союз!». Мне это не близко и не нравится. Я хочу видеть Минск другим, чтобы у него был свой образ. Как Париж, который ассоциируется с женщинами, варьете, запахами. Питер - холодное расчерченное окно в Европу, только мосты разведены. Когда мы говорим Одесса, даже анекдоты рассказывать не надо, потому что Одесса - сама большой анекдот. Так выстроен ее образ. А когда мы говорим «Минск», ничего не происходит. И сухая подача истории ничего не меняет. История без углов, которые можно пощупать, становится умозрительной. Ее нужно либо ярко расписать, сделать литературный прототип, либо строить заново…

Календарь - часть большого проекта «Минские историйки»

Поэтому мое давнишнее желание - попытаться вдохнуть какую-то жизнь в эти камни, дать им характер. Что отличает Минск от других городов? Или о чем не говорят в других городах? Когда-то я придумал вариант преодоления Вавилона. Легенда о нем всем известна - человечество пострадало за гордыню. А вот чего у нас, минчан, нет, так это гордыни. Культура города, его история - абсолютно синтетическая. Смесь поляков, белорусов, евреев, татар - по такому расслоению наш город был лидером. Почему бы нам это не использовать? Бесконфликтный город, город, где не было погромов, город, где мусульмане и иудеи жили рядом, а синагога стояла фактически внутри Татарских огородов.

Минск может обрастать и другими образами. Мне очень нравится программистский образ - наши дети получают неплохое образование, достаточное для того, чтобы делать то, что востребовано и прилично кормит. А ведь в Минской мужской гимназии учился Лео Винер отец Роберта Винера. Лео знал 38 языков и пытался выучить все существующие языки. И сын, видя его страдания, придумал язык, состоящий из двух букв - 0 и 1. Так что Минск не случайно становится центром программирования.

Мини-историйки связаны с местами, которые изобразил художник.

Если бы я делал календарь сейчас, то там обязательно была бы Улица Бразил и историйка о внутренней свободе, о раскованности, которых у минчан никогда не было, а сейчас появляется. Когда люди стоят на светофорах, это и достоинство, и недостаток одновременно. И такое было всегда. Когда-то в 70-е годы я поехал в Ленинград и стоял с приятелем у Невского на светофоре, а все горожане переходили улицу. К нам подошел мужчина и спросил: «Вы не из Минска?» С одной стороны, это говорит о законопослушности, а с другой - о полном отказе брать на себя ответственность, отказ от творчества.

- Начинаем ходить на красный свет?

- В Бостоне все ходят на красный, человек берет на себя ответственность за себя же - он машину не собьет, если его собьют, значит сам виноват. Мне кажется, улица Бразил и даже Зыбицкая - это преодоление стереотипов, вторичности, отказ от тавтологии, попытка жить своим умом. И пускай на этом пути будут неудачи. Но они будут на пути вперед, а не на топтании на месте.

Михаил Володин: "Хочу видеть Минск другим, чтобы у него был свой образ"
Фото: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Куда пропали минские голуби и где Цанава смотрел футбол

- Игорь Римашевский для календаря написал 12 новых работ, - рассказывает Михаил Володин. - В нашем достаточно сером городе он увидел его красочность и веселость. Ведь Минск может быть ярким, шумным, веселым. А мини-историйки связаны с местами, которые изобразил художник. В каждой действую коренные минчане и гости столицы. Были ли в Минске масоны? Верят ли минчане, что Цанава из своей башни видел стадион «Динамо»? Когда коренные минчане отмечают День города?

А начинается календарь с историйки про гостей столицы.

ИСТОРИЙКА ЯНВАРСКАЯ

Коренные минчане любят птиц, особенно голубей. В войну еды не хватало не только людям, но и их пернатым друзьям. В результате птицы в городе почти перевелись. Скучно стало без них! Поэтому, как только жизнь наладилась, голубей в Минск завезли из Риги. Случилось это полвека тому назад, в мае 1957 года. Гости столицы были теми еще «штучками»! Они с прибалтийской важностью разгуливали по набережной Свислочи и снисходительно посматривали на горожан. А те с белорусским гостеприимством кормили птиц хлебом. Потому что коренные минчане – неагрессивные люди, а голубь - символ мира.

Историйка январская

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