В Слониме восстановят синагогу 17-го века 1 20.10.2017, 14:51

Деньги выделит международный фонд.

Международный фонд профинансирует реставрацию синагоги XVII века в Слониме. Об этом стало известно во время визита иностранной делегации, сообщили БелТА в Слонимском райисполкоме.

Вопросы по выполнению реставрационных работ с руководством райисполкома обсудили исполнительный директор фонда еврейского наследия Майкл Мэйл, член британского королевского общества искусств и директор международной благотворительной организации The Together Plan Дебра Бруннер, председатель международной общественной благотворительной организации "Диалог" Артур Лившиц.

Это не первая подобная встреча. Совместные шаги в этом направлении обсуждались в июле 2017 года: уже тогда английская сторона провела сбор средств на начало первого этапа реконструкции.

Здание синагоги расположено в самом центре Слонима. Построено оно в середине XVII века.

Сейчас здание законсервировано, ранее здесь была обновлена кровля. Внутри сохранились оригинальные элементы интерьера. В перспективе здесь создадут музей.

"В Слониме евреи ранее составляли более 80% населения. И сегодня на родину своих родителей, дедов и прадедов постоянно приезжают потомки из других стран. Многие из них посещают бывшее здание синагоги. Музей еврейской культуры может стать одним из объектов набирающего сейчас популярность поклонного туризма и привлечь в город дополнительных гостей", - отмечают в райисполкоме.

Там подчеркнули, что сейчас ведутся проектные работы. Также участие в финансировании реконструкции планирует принять Слонимская Еврейская ассоциация в Израиле.