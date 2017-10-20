Минчанин рассказал, как спас бабушку от фильтрщиков 2 20.10.2017, 17:20

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Архивное фото onliner.by

Квартирные «ходоки» нередко оставляют пожилых людей без пенсии.

И сколько бы заботливые дети и внуки ни инструктировали пожилых и доверчивых людей никого не впускать в квартиру, всегда найдутся умельцы, которые убедят открыть дверь и сделать не самую нужную покупку. Недавно избитая история повторилась в одной из минских квартир, однако в этот раз все кончилось не так, как обычно: хеппи-эндом.

Историей спасения старушки с сайтом onliner.by поделился минчанин Андрей.

— Звонит мне моя бабушка и говорит: «Внучек, мне тут краник устанавливают какой-то, я ничего не понимаю. Приезжай, посмотри, пожалуйста, правильно ли его ставят». В голове сразу щелкнуло про всеми «любимых» фильтрщиков.

Буквально за 14 минут прилетаю к ней, открываю квартиру, а на кухне сидит парень лет 30. Рядом с ним вижу no name фильтр-тройку. На вопрос: «Есть ли совесть стариков разводить?», получаю ответ: «Я рабочий, я деньги не принимаю, а просто устанавливаю». Прошу вызвать тех, кто «вешал лапшу» на уши бабушке и у кого вторые экземпляры договоров.

Через пять минут подтянулись две работницы данной организации, были приглашены в квартиру, состоялся небольшой диалог о том, что пенсионеров обманывать плохо. Закончилось все хорошо: деньги были тут же возвращены, все бумаги уничтожены, — рассказывает Андрей.

— После того как бабушка отошла от этой ситуации, рассказала, как все происходило. В дверь позвонила молодая приятная девушка — прям одуванчик, бантика не хватает — и сразу заявила, что является представителем ЖЭС и ей срочно нужно проверить счетчики горячей и холодной воды. После того как доступ в квартиру был получен, начались наводящие вопросы в стиле «а как вам водичка в вашем доме?» и так далее. После этого бабушка почти ничего не помнит (ей 86 лет). Помнит только, что появилась вторая женщина, заполняла какие-то бумаги, потом дала подписать их, и бабуля передала деньги. Позже появился парень, начал раскладывать инструмент, а девушки тем временем ретировались. После этого бабушка додумалась все-таки позвонить мне.

Конечно, в самом фильтре ничего плохого нет. Вот только представители компании предлагали старушке купить обычный российский фильтр реальной стоимостью чуть больше 60 рублей за 320 — то есть более чем в пять раз дороже.

Бороться с такими людьми непросто, ведь чаще всего они действуют в рамках законодательства и прекрасно понимают, что делают. Видимо, выход один: регулярно повторять старикам о возможных последствиях и учить не поддаваться на уловки не самых совестливых продавцов.