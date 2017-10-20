Как купить жилье в Минске за $12 000 по курсу 2 20.10.2017, 17:47

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Комнаты в коммуналках, которые хозяева пытаются продать по $1000—1500 за жилой «квадрат».

Даже в наше время (в 21-м, на минуточку, веке) коммуналки никуда не делись — в «двушке», «трешке» и даже «четырешке» может одновременно жить несколько совершенно не связанных кровными узами семей, разделяя по совести и закону места общего пользования. Предприятие по покупке доли в квартире довольно спорное и может быть сопряжено с рядом проблем — как ни крути, соседями могут оказаться кто угодно, к тому же этот «кто-то» будет иметь ровно такие же права, как и ты. Но сделки купли-продажи комнат совершаются, и соответствующих предложений на рынке немало, пишет onliner.by.

После того как цены на рынке недвижимости серьезно просели, однокомнатную квартиру в столице стало возможно приобрести даже за $30 000 в эквиваленте: небольшую, в старом доме без капремонта, но все же свою. На этом фоне цены на комнаты выглядят довольно высокими: «квадрат» в отдельно взятом помещении выходит $1000—1500. Понятно, что в эту цену входит и право пользования кухней, санузлами, коридором, но все же…

За фантастические $26 500 собственник хочет продать 15-метровую комнату в двухкомнатной квартире на улице Некрасова. Еще чуть-чуть, и жилой «квадрат» вышел бы $2000. Дом — пятиэтажная «брежневка» из силикатного кирпича. За что только такие деньги? Возможно, за ремонт комнаты — в ней свежо, светло, даже кажется, что просторно. Остальные помещения выглядят далекими от идеала.

«Продается комната (62/100) в центре города. Общая площадь квартиры — 40,8 м. Комната — 15,3 м. Кухня — 6 м. Комната расположена на первом этаже, дом кирпичный (стены толстые). В комнате лежит новый ламинат, новый стеклопакет, свежие обои, новый встроенный шкаф и антресоль в коридоре. Санузел раздельный. Отличное месторасположение — рядом остановка трамвая, автобуса, марш. такси, супермаркет, школа, детсад, аптека, банк. Соседка хорошая, интеллигентная женщина пенсионного возраста, работающая», — поясняет нюансы продавец.

Схожую по площади комнату пытается продать еще один собственник, правда, несколько дешевле — за $20 000 в эквиваленте. Его «обитель» является составной частью трехкомнатной квартиры и расположена на улице Буденного. Если верить фото, то ремонт в комнате также свежий и аккуратный, но есть и другие плюсы по сравнению с первым вариантом.

«3-й этаж 4-этажного кирпичного дома 1955 г. п. После капремонта в 2015 году. Площадь общая/жилая/кухня — 76/16/7,5 м². Потолки — 3 м. Санузел — раздельный. Балкон на кухне. Свежий ремонт (ламинат, обои, натяжной потолок). Стеклопакет. Шкаф-купе. Отдельный электросчетчик. 400 м до станции метро «Тракторный завод». Рядом школа, детсад, магазины, бассейн».

И еще об аппетитах: за 17-метровую комнату в панельной «трешке» хозяева хотят выручить $23 000 по курсу. В качестве аргументов: расположение по улице 50 лет Победы, 2-й удобный этаж из 9, а также «зеленый, экологически чистый, тихий район, до метро «Уручье» 4 остановки».

Также в этой комнате есть своя двухметровая лоджия. «Очень чистенько и аккуратно, соседи хорошие — всеми собственниками поддерживается постоянно порядок. Чистый и аккуратный подъезд, ухоженная территория, развитая инфраструктура (школы, детские сады, магазины, фитнес-центры, церковь, остановки общественного транспорта) — все в шаговой доступности. Заинтересованному покупателю — адекватный торг! Возможен вариант обмена на однокомнатную квартиру с доплатой!» — уточняет агент.

Меньше денег, но и меньше площадь: за $16 000 собственник готов попрощаться с 14-метровой комнатой (как ни крути, выходит больше $1000 за личную жилую площадь). Предлагаемое вниманию покупателей помещение выглядит неплохо, да и места общего пользования в «трешке» сносные. Дело происходит в Серебрянке.

«Комната аккуратная и чистая. На полу линолеум. Пластиковое окно. Встроенный шкаф-купе, комод. В общем коридоре есть шкаф (для этой комнаты). Только в одной комнате живут соседи. Удобное транспортное сообщение. Аккуратный двор. Рядом: магазины, рынок, поликлиника, школа, банк, Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Звоните, ответим на ваши вопросы. Торг! Стоимость эквивалентна 16 000 у. е. Расчет производится в белорусских рублях по курсу продажи доллара США в банках РБ на дату совершения сделки», — сразу же расставляет все точки над i агент.

Обзавестись собственной недвижимостью можно и за более скромные деньги. $12 000 по курсу просит за 12-метровую комнату в «двушке» хозяин. Составить представление о покупке заочно не получится: вместо фото жилья автор объявления разместил фото техпаспорта, поэтому можно предполагать, что хвастаться нечем. Неясен и точный адрес — соседство с магазином «Рублевский» дано многим домам Минска.

«Продается комната 12,3 м2. Комнаты раздельные. Старый ремонт. Дом кирпичный теплый. Тихий зеленый двор. Порядочные соседи. Хорошее транспортное сообщение, до метро «Академия наук» — 10 минут. Магазин, детский сад и школа — в шаговой доступности. Торг. Звоните».

Уровень притязаний у собственников частного жилья на общей территории разный — можно найти предложения за $15 000—17 000, а можно и в тридцатку еле вписаться. Покупать или нет — личный выбор каждого. А как считаете вы: приобретение комнаты на общей кухне — это рациональное вложение денег с прицелом на будущее или пустая трата «вечнозеленых»?