The Washington Times: Как CCCР вмешался в американские выборы 1938 года 20.10.2017, 18:20

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Вмешательство в 2016 году для Москвы не является прецедентом.

Президент Дональд Трамп решительно говорит "нет", однако верхушка американского разведывательного сообщества не менее твердо говорит "да". Поскольку ведутся уже три расследования – два Конгрессом, еще одно независимым прокурором – ответ, возможно, в конце концов будет найден, пишет washingtontimes.com, (перевод – uainfo).

Но такое вмешательство Москвы не является прецедентом. Документы из архивов российского шпионского агентства НКВД – позже КГБ – подробно рассказывают о попытке в 1938 году удалить от власти члена Палаты представителей США Ховарда У.Смита, который представлял 8-й округ по выборам в Конгресс в Северной Вирджинии.

Смит был одним из многих консервативных конгрессменов, выступивших против "Нового курса" президента Рузвельта. В результате Белый дом наметил их замену надежными либералами.

Но у Москвы были свои причины пойти против Смита. Он написал так называемый "Закон Смита", согласно которому преступлением становились поддержка свержения правительства силовыми методами и членство в группе, поддерживающей подобные действия. Закон Смита обеспокоил группы нацистской ориентации – против которых он был нацелен – в условиях надвигающейся войны в Европе.

Однако одной из мишеней была также Коммунистическая партия США (CPUSA), и это встревожило Москву. (Более 100 членов CPUSA будут осуждены до того, как Верховный суд США отменит этот закон, но партия к тому времени будет уничтожена).

Своим кандидатом в противовес Смиту в Демократической партии резидентура НКВД в Нью-Йорке избрала Уильяма Додда-мл., сына посла США в Берлине. Документы НКВД показывают, что вербовку осуществил журналист И.Ф. Стоун. Додд раньше был журналистом, писал для нескольких коммунистических изданий, хотя всегда отрицал членство в CPUSA.

После настойчивых требований нью-йоркской ячейки Москва заплатила Додду 1,5 тыс. долларов (эквивалент сегодняшних 26 тыс. долларов). Был выписан чек, который означал, что Додд теперь находится в руках России.

Руководители московского НКВД рассчитывали на то, что подкуп Додда может стать первым шагом в распространении советской интервенции в отношении американских выборов. Но Питер Гуцайт, представитель НКВД в Нью-Йорке, не был так уверен. Серьезное вмешательство американскую политику потребует направления "огромных денег" на финансирование избирательных компаний конгрессменов, оплату журналистов, на содержание собственных изданий". Гуцайт утверждал, что такие расходы "невозможно просчитать заранее". По его оценками серьезное вмешательство могло стоить от 500 тыс. до 1 млн. долл.

Но НКВД поставила на Додда. Он провел энергичную кампанию, причем либеральные газеты, такие как The Washington Post, дали ему шанс на победу. Плохой выбор. Смит разнес его со счетом три к одному. Смит оставался в Конгрессе до 1967 года.

Уильям Додд, по-видимому, произвел незабываемое первое впечатление на своих российских боссов. Его будущее рисовалось чрезвычайно оптимистичным, ему присвоили псевдоним "Президент".

В 1939 году Додд решил еще раз вступить в схватку с Ховардом У. Смитом. Для создания фундамента он намеревался купить еженедельную газету "Blue Ridge Herald". Сотрудники НКВД в Нью-Йорке внимательно следили за ним. В донесениях в Москву они писали: "Мы будем обсуждать каждую деталь повестки газеты с Президентом [Доддом]. Он не должен быть слишком левым, он не должен быть просоветским – и, разумеется, он должен быть антисоветским. Газета будет умеренно либерально направлена, поддерживающая непосредственную связь с либеральными журналистами из Вашингтона".

За газету Додд заплатил 3500 долларов; представители КГБ в Нью-Йорке подняли ставку до 5 тыс. – сегодня это 86 803 доллара. Но обстоятельства сложились таким образом, что Додд отказался от участия в политике и не вступил в президентскую гонку.

Но его служба в НКВД продолжалось. В 1939 году нью-йоркская ячейка сообщила, что он передал информацию от таких приверженцев "Нового курса" как сенатор Клод Пеппер из Флориды и член палаты представитель от штата Вашингтон Джон Кофе. Еще одним источником информации был его отец, занимавший должность посла.