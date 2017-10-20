Максим Мирный вышел в финал парного разряда на Кубке Кремля 1 20.10.2017, 19:06

Максим Мирный

Белорусский теннисист является рекордсменом парного турнира Кубка Кремля по числу побед.

В полуфинале Мирный и Освальд взяли верх над интернациональным дуэтом Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Денис Молчанов (Молдова) — 7:6 (7:5), 6:4, пишет tut.by.

Отметим, что четвертьфинальный барьер Максим Мирный и Филип Освальд, посеянные на турнире под 1-м номером, прошли после отказа дуэта соперников Иржи Веселы (Чехия) / Игор Зеленай (Словакия).

Максим Мирный является рекордсменом мужского парного турнира Кубка Кремля по числу побед. В 2001—2005 годах белорус четырежды побеждал на московских кортах, причем каждый раз играя в паре с новым партнером.