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Максим Мирный вышел в финал парного разряда на Кубке Кремля

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  • 20.10.2017, 19:06
Максим Мирный

Белорусский теннисист является рекордсменом парного турнира Кубка Кремля по числу побед.

В полуфинале Мирный и Освальд взяли верх над интернациональным дуэтом Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Денис Молчанов (Молдова) — 7:6 (7:5), 6:4, пишет tut.by.

Отметим, что четвертьфинальный барьер Максим Мирный и Филип Освальд, посеянные на турнире под 1-м номером, прошли после отказа дуэта соперников Иржи Веселы (Чехия) / Игор Зеленай (Словакия).

Максим Мирный является рекордсменом мужского парного турнира Кубка Кремля по числу побед. В 2001—2005 годах белорус четырежды побеждал на московских кортах, причем каждый раз играя в паре с новым партнером.


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