Грибаускайте: Литовская кость в горле Путина 2 20.10.2017, 19:14

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ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ

Самая большая опасность для Москвы от Дали Грибаускайте – ее стремлении называть вещи своими именами.

Лидер небольшой балтийской страны стала костью в горле для Кремлевских чиновников самого высшего звена. Как же такое могло произойти? Пожалуй, самая большая опасность, которую президент Литвы Даля Грибаускайте несет для Москвы, состоит в ее стремлении называть вещи своими именами. При этом, ее голос слышен не только в Литве, но и шире — в мире, пишет Виктор Денисенко для Newsader.

Профессиональная школа

Даля Грибаускайте — крайне интересный политик. Первый раз она была избрана президентом Литвы в 2009 году, а затем переизбрана на этот пост в первом туре голосования в 2014 году. Менее чем через два года – летом 2019 – она покинет президентский дворец в центре Вильнюса, поскольку одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух каденций.

За прошедшие восемь лет Грибаускайте прошла довольно серьезную политическую школу. Она вернулась в национальную литовскую политику из Брюсселя, где занимала высокий пост еврокомиссара по вопросам финансов. Будучи непартийной, во время выборов Грибаускайте все же рассматривалась как кандидат от правых политических сил. Впрочем, отсутствие принадлежности к той или иной партии позволяет ей вполне успешно работать с разными по политическому составу правящими коалициями, которые сменяют друг друга после парламентских выборов.

Грибаускайте показала, что умеет учиться на своих ошибках. В дальнейшем она сделала демократическую повесткой основной темой своей зарубежной политики: по Конституции Литовской Республики именно зарубежная политика является одним из основных направлений деятельности президента. В свете же всех геополитических потрясений, которые выпали на долю Европы за прошедшие годы, именно эта повестка оказалась одной из самых востребованных не только на локальном, но и на глобальном уровне.

Антология пропаганды

О том, что нынешний президент Литвы не дает спокойно спать Кремлю, свидетельствуют и потуги кремлевской пропаганды. В конце сентября канал "Россия 1" разродился целым получасовым "документальным фильмом" под недвусмысленным названием "Хозяйка Литвы".

Упомянутый фильм прежде всего примечателен тем, что его можно рассматривать как некую антологию современной российской пропаганды, направленной против "загнивающего Запада" в целом и Литвы в частности.

В полчаса эфирного времени бойцы российской пропаганды умудрились впихнуть и "митинг за независимость Литвы" против ЕС и НАТО, и засилье гомосексуалистов (вспомнили про парад ЛГБТ в Вильнюсе), и знаменитую в Литве теорию заговора о "клане педофилов", и тему "диктата власти", и "русофобию", и эмиграцию как показатель того, что Литва приходит в упадок.

Фильм представил почти полный спектр маргиналов и авантюристов литовской политической и общественной жизни, согласившихся исполнить роль статистов для упомянутой пропагандистской поделки. В качестве вишенки на торте выступил и "человек из народа" — простой таксист, порадовавший зрителей своими суждениями. Тут никак нельзя не вспомнить анекдот еще советских времен: "Как жаль, что все те, кто знает, как надо управлять государством, уже работают таксистами".

Рецепт приготовления фильма "Хозяйка Литвы" прост до банальности: взять произвольные и зачастую выдернутые из контекста факты и смешать их с определенной долей лжи, догадок и радикальных мнений.

Особо комично выглядит попытка представить Грибаускайте как авторитарного лидера, подчинившего в стране все и вся своим интересам, насаждающего культуру страха и так далее. Похоже, что, рисуя эту картинку, создатели фильма черпали вдохновение в реалиях своей родной России.

При этом создатели фильма слабо разбираются в политической системе Литвы в целом. Президент (и тут – сюрприз!) не является самым влиятельным политическим лицом в стране. Литовская политическая система довольно удачно сбалансирована, что не позволяет ни одной из ветвей власти даже при сильном желании перетянуть одеяло на себя. Так что, попытка представить Грибаускате властной "хозяйкой Литвы" довольно смехотворна.

Правда глаза колет

"Чего она на меня все время гонит?", — по словам бывшего посла ЕС в Москве Вигаудаса Ушацкаса, именно такими словами президент России Владимир Путин пожаловался ему на Грибаускайте. Фраза, достойная войти в золотой фонд высказываний главы Российского государства наряду с "мочить в сортирах" и "от мертвого осла уши". Впрочем, само по себе то, что подобный вопрос возник, свидетельствует о главном: риторика президента Литвы на самом деле больно задевает Путина.

В данном случае тут как нельзя лучше подходит поговорка, согласно которой правда глаза колет. Кремль может хоть до посинения уверять, что он не замешан в конфликте на востоке Украины, что "референдум" в Крыму был актом свободного волеизъявления, что "зеленые человечки" были силами самообороны (к слову, Путин сам потом случайно опроверг это утверждение в другой пропагандистском фильме канала "Россия"), однако в глубине души каждый представитель российской политической элиты знает, как дела обстоят на самом деле. Именно поэтому столь раздражительную реакцию вызывает факт, что об этом открыто говорят на международной политической арене, с которой Россия первоначально (до и даже во время захвата Крыма) не собиралась выпадать. Даля Грибаускайте как раз является одним из политиков, которые без обиняков озвучивает неприятную для Кремля правду.

С одной стороны, Москва может расслабиться. Как и упоминалось, Грибаускайте уйдет с поста президента Литвы (но не факт, что из политики) в середине 2019 года. В этом нет никаких сомнений, поскольку в демократический системе принцип сменяемости власти по-своему священен. Но кто бы не занял ее место, вряд ли это изменит главное: и исторически, и географически Литва слишком близко находится к России, чтобы закрывать глаза на усиление авторитарных традиций в московских коридорах власти и в особенности на проявление агрессивной политики Кремля по отношению к ближайшим соседям. Так что даже после ухода Грибаускайте правда не перестанет колоть глаза высшему российскому руководству, заигравшемуся во встающую с колен империю.