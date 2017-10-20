Всемирный день борьбы за достойный труд: как его отмечали в мире и в Беларуси 20.10.2017, 19:32

Рабочие всех стран мира заявили о своем праве на достойный труд.

Профсоюзы нефтяников и газовиков, представляющие рабочих предприятий Shell на пяти континентах, выступили 7 октября, во Всемирный день борьбы за достойный труд, против нестандартной занятости, пишет сайт praca-by.info.

Членские организации Глобального союза IndustriALL в Гане, Нигерии, Ираке и Пакистане организовали мероприятия и демонстрации против нестандартной занятости в компании Shell, а Союз сталелитейщиков в США провел информационную работу среди местных профсоюзов, чтобы повысить осведомленность об угрозе, которую несет компании нестандартная занятость.

Пакистан

Профсоюз FNV в Нидерландах распространил среди своих членов-работников Shell брошюру, призывающую транснациональную компанию применять европейские стандарты на своих предприятиях по всему миру и претворять в жизнь свои декларации, касающиеся прав трудящихся и устойчивого развития. Кроме того, нидерландский профсоюз написал генеральному директору Royal Dutch Shell Бену ван Бёрдену и менеджеру по персоналу Shell в Нидерландах Жанин ван Барлинген.

В Гане IndustriALL и профсоюз работников химической промышленности объединили усилия с членскими организациями IndustriALL, чтобы вместе проводить кампании против нестандартной занятости. В этом году их мишенью стала Shell. Каждый год профсоюзы представляют новое законодательство, нацеленное на борьбу против заемного труда, краткосрочных контрактов и временной занятости. Профсоюзные активисты давали интервью на радио, телевидении и в печати.

Нигерия

Профсоюзы договорились принять участие в кампании IndustriALL против нестандартной занятости на заседании Глобальной профсоюзной сети работников Shell, которое состоялась в Нидерландах 25-26 сентября. Участники встречи подчеркнули проблему роста числа временных работников и краткосрочных контрактов, особенно в таких странах как Нигерия, Аргентина и Нидерланды. Результаты исследования в Нигерии показали, что в Shell работают более 50000 временных работников и всего 4500 постоянных.

Ирак

В Бразилии Федерация сельских работников в штате Сан-Паулу (FERAESP) провела демонстрацию в Сан-Хосе-до-Рио-Прето, где проходил Бразильский конгресс по вопросам законодательства о труде в сельской местности. Трудовые реформы, проводимые в настоящее время в стране, направлены на резкое увеличение использования нестандартной занятости.

Итальянский профсоюз, FEMCA CISL, по случаю Всемирного дня борьбы за достойный труд разместил в социальных сетях призыв положить конец нестандартной занятости в Shell, где его широко распространили пользователи.

Гана

Директор IndustriALL по вопросам энергетической промышленности Диана Хункера Куриэль сказала:

“Мы рады, что так много участников заседания Глобальной профсоюзной сети работников Shell предприняли действия 7 октября, потребовав положить конец использованию нестандартной занятости в компании. На этом примере мы убедились, что у нас есть фундамент для проведения сильной единой глобальной кампании против Shell в будущем”.

Бразилия

Беларусь также не осталась в стороне от всемирной борьбы за достойный труд. Несмотря на то, что в Минске горисполком не разрешил демонстрацию, инициативу подхватили регионы: в Малорите Владимир Малей и Александр Сахарук приняли участие в международном пробеге; а в Бобруйске прошел пикет, за который милиция до сих пор преследует активистов: Галину Смирнову, Галину Лазареву, Алексея Трофимова, Олега Желнова и других.