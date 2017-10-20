В Могилеве нашли уникальный медальон 11 века 20.10.2017, 19:56

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Артефакты были найдены на частном участке в центре города во время хозяйственных работ.

Музей истории Могилева получил ценный подарок: председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Валерий Казаков передал заведению артефакты, которые предварительно датируются 11 веком. Об этом сообщается на странице заведения в фейсбуке, пишет tut.by.

Артефакты были найдены на частном участке в центре города во время хозяйственных работ.

По словам сотрудников музея, среди артефактов выделяется медальон. На одной стороне изображен герб «Трезубец». На второй, возможно, находится портрет князя Владимира Святославовича, известного как мужа полоцкой княжны Рогнеды. При нем на Руси приняли христианство.

Сотрудники музея только начали изучать находки, поэтому обещают рассказать все подробности позднее.