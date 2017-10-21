закрыть
21 октября 2017, суббота, 15:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Израиль потребовал разъяснений от России

4
  • 21.10.2017, 9:03
  • 9,542

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи пытались сжечь флаг Израиля.

Правительство Израиля обратилось в Министерство иностранных дел России за разъяснениями после получения информации о попытке сожжения израильского флага на фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости".

Посол Израиля Гарри Корен провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым относительно этого инцидента.

"Мы удовлетворены тем, как российские дипломаты и служба безопасности уладили ситуацию", - сказал пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гандлер. По его словам, на встрече прозвучал призыв к властям РФ не допускать подобные провокации в будущем.

16 октября более 100 делегатов сочинского форума молодежи из Ливана "по политическим соображениям" отказались участвовать в мероприятиях из-за присутствующих там израильтян, а одна из руководителей ливанской делегации попыталась сжечь флаг Израиля.

Служба безопасности форума не дала представительнице Ливана сжечь флаг. Впоследствии нарушительницу лишили аккредитации и выдворили за пределы территории проведения фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. В России подобный фестиваль проводится в третий раз, но в Сочи проходит впервые. В день открытия мероприятие посетил президент России Владимир Путин.


Мнение

Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко
Время защищаться
Время защищаться Ирина Халип
Суть России
Суть России Аркадий Бабченко
Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну