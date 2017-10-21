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В Минске открылся благотворительный магазин c названием на белорусском языке

  • 21.10.2017, 20:17
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Фото: onliner.by

95% одежды из магазина раздается нуждающимся.

В Минске открылся благотворительный магазин KaliLaska, 95% одежды которого раздаются нуждающимся. Идея проекта проста и уже давно широко распространена во всем мире — KaliLaska собирает, сортирует и распределяет вещи. Примерно 95% из них передаются нуждающимся, 5% — лучшее — остаются в магазине. Вырученные с продаж средства покрывают расходы проекта, пишет сайт onliner.by.

Фото: onliner.by

Проект работает с 2013 года, за это время было собрано и передано более 92 тонн вещей, оказана помощь 24 благотворительным организациям Беларуси. В KaliLaska принимают в дар мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары, детские вещи, сумки, чемоданы и украшения, мелкую бытовую технику и интерьерные вещи, мебель, книги, альбомы и открытки, строительные материалы и материалы для творчества. А также косметику, корма и предметы для  животных.

Фото: onliner.by

Магазин находится по адресу: пр-т Машерова, 9, корпус 8, 2-й этаж, работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник — выходной.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

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