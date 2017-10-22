Михаил Захаров: Шапиро попросил, чтобы Перепехин возглавил юношескую сборную по хоккею 4 22.10.2017, 8:18

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

После столь настойчивой просьбы тренерский штаб пошел на переговоры.

Тренер "Юности" Павел Перепехин может встать во главе юношеской (U-18) сборной Беларуси. Об этом сообщил сайту junost.org рулевой минского клуба Михаил Захаров в рамках пресс-конференции по окончании матча чемпионата Беларуси с "Лидой", который закончился победой семикратных чемпионов страны в серии буллитов (5:4):

- Плохо настроились и плохо играли. Лидеры очень плохо выглядели, и вот такой результат. Вроде должны были дожимать, но… Пропустили три гола в большинстве — это очень много.

- Сегодня на скамейке отсутствовал ваш ассистент Павел Перепехин…

- Председатель Федерации хоккея Семен Борисович Шапиро позвонил и попросил, чтобы он стал главным тренером юношеской сборной страны. Сейчас идут переговоры, но все идет к тому, что он будет работать в U-18. Федерация попросила, и мы пошли ей на уступки. Раз есть такой интерес, мы Павла Викторовича отпускаем. Хотя он нам и самим нужен.