«Хочу только одного - чтобы машина ездила и не ломалась через каждые 30 тысяч» 23 22.10.2017, 9:49

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Владелец «Шкода Октавиа» рассказал о сюрпризах «авто из салона».

Рассказ автовладельца опубликовал сайт abw.by:

- Эту Skoda Octavia я купил новой в автосалоне в Минске в 2008 году. Вообще-то хотел Volkswagen Passat, но он был существенно дороже. В принципе, можно было на него наскрести, да только переплачивать за значок Volkswagen особого желания не имелось.

Как известно, Skoda входит в Volkswagen. Узлы и агрегаты те же. Раз не получалось за разумную сумму взять Passat, решил, что пусть будет Octavia. И деньги при мне останутся, и получу автомобиль, в котором нет принципиальной разницы с Volkswagen.

Чем еще привлекла Octavia – кузовом хэтчбек, хотя внешне она похожа на седан. Может, кому-то седаны нравятся, а мне – нет. Не все, что пожелаешь, в них можно положить.

А в Octavia я вожу все, что захочу. При сложенных сиденьях рулон линолеума трехметровой ширины вошел свободно. Возможно, он и в седан бы вошел, но там еще попробуй загрузи через задний борт.

Двигатель бензиновый объемом 1,6 литра. Обслуживается автомобиль до сих пор на дилерской станции. От последнего обслуживания в бардачке сохранилась распечатка. Воздушный фильтр обошелся в 29 рублей, топливный – в 18, масляный – в 14, салона – в 20. Масла для замены понадобилось 4,2 литра. Также менялась тормозная жидкость – 28 рублей. Вместе с работой обошлось обслуживание в 300 рублей.

Этот мотор считается одним из лучших среди бензиновых двигателей Volkswagen по надежности и неприхотливости. У меня с ним никаких проблем не было, но надо сказать, что пробег у машины сравнительно небольшой, около 93 тысяч километров.

Даже свечи менялись при 65 тысячах. На станции спохватились, что надо было заменить еще на 40 тысячах. Спрашивают, зимой машина заводилась? Отвечаю, да, без вопросов. Выкрутили свечи, а там катодов уже почти не было, выгорели.

Если машина едет пустая, расход топлива в смешанном режиме - в районе 7 литров на 100 километров. А дальше все зависит, как машину загрузить.

Соответственно, изменяется динамика, но когда говорят, что этот двигатель слабоват, всегда возникает вопрос, для чего автомобиль покупался: для поездок из пункта А в пункт Б или для гонок?

Коробка передач механическая. На машинах с "автоматами" ездил – не понравилось. Не знал, куда левую ногу девать, хоть ты ее отрежь. Спорить не буду, что в том, что можно ехать и не думать, когда и на какую передачу переключиться, что-то есть, но мне за рулем было неуютно, не по себе.

И дочка, когда покупали ей машину и хотели взять с "автоматом", уперлась: "Папа, никаких "автоматов", только "механика". Дочка, кстати, на Octavia училась ездить. Сцепление не спалила, до сих пор оно родное, так что период обучения начинающего водителя прошел без нежелательных последствий.

Неприятный сюрприз машина преподнесла, когда через 30 тысяч километров после покупки загудели подшипники передних ступиц. Дочка ни при чем, было это еще до ее обучения. На станции сказали: "А что вы хотите – везде "китай".

Ну, лично я хочу только одного – чтобы машина ездила и не ломалась через каждые 30 тысяч, пока пробег не наберется хотя бы в 150 тысяч. По-моему, нормальное желание всех водителей, купивших новый автомобиль.

В общем, при ремонте поставили подшипники, которые на станции назвали оригинальными. Вопрос: первоначальные подшипники, которые поставили на заводе, были неоригинальными, что ли?

Однако шаровые опоры, сайлент-блоки, амортизаторы, по всей видимости, еще не китайские. Ходят до сих пор, замены не требуют. Передние и задние тормозные колодки менялись, но до износа они свое отходили.

Стойкость кузова к коррозии нормальная. Я машину дополнительно не обрабатывал. По днищу появилось несколько мелких очагов, однако в целом, думаю, заводская защита от ржавчины не хуже, чем у Volkswagen.

Кузов недавно полировался. Кое-где на молдингах полироль не отмылась. Не могу сказать, что краска стала блестеть, как новая, но результатом доволен.

В машине с нами ездит французский бульдог, поэтому за состояние салона прошу не судить строго.

Аккумулятор еще родной, лампочки кое-какие менялись. Это все, что я могу сказать про проблемы в электрооборудовании.

До этой машины у меня в эксплуатации была Renault Laguna. После нее Octavia показалась жесткой на ходу. Опять же в Laguna не сиденья, а кресла, в которых сидишь и сидеть хочется.

Когда взял Octavia, ощущение, будто с домашнего дивана на табуретку перебрался. Со временем привык, но все равно иногда вспоминаю, какой комфорт был в Laguna.

Что еще не нравится: почему было не поставить уплотнительную резинку в передней части капота или перед моторным отделением? Вся грязь на мотор летит. В Laguna резинка стояла, двигатель был чистый, хотя не было защиты мотора снизу. Здесь металлическая защита есть, но как только дождливая погода - сверху двигатель грязный. Других недостатков у Octavia нет.