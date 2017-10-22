Видеофакт: Игрок «Слуцка» забил самый курьезный гол сезона 2 22.10.2017, 21:36

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Такого вы еще не видели.

Ближе к концу чемпионата «волки» ожили. Подопечные Виталия Жуковского начали бомбить всех. Команда уже 4 матча никому не проигрывает (3 победы и ничья), и сейчас от спасительного 14 места отстает всего лишь на 2 балла.

Матч со «Слуцком» тоже закончился для парней в белом положительно. Они победили – 3:1. Зато при счете 2:0 пропустили в свои ворота просто курьезнейший гол, пишет «Трибуна».

На 42-минуте Сергей Гораютин назначил штрафной в ворота гостей. Денис Шелихов даже не успел выставить стенку, как Виталий Кибук, поставив мяч, сразу же пробил. Судя по всему, не по свистку. Что произошло, не поняли даже футболисты «Слуцка». Игроки «Ислочи» бросились протестовать, но рефери указал на центр.

А как забивала «Ислочь». Самым эффектным стал удар Вадима Побудея на 27 минуте. Нет, даже не удар, а сам забег экс-игрока брестского «Динамо». Выглядит очень здорово.

На 68-й минуте Близнюк вышел на поле и уже через 30 секунд установил окончательный счет в матче.