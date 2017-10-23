«Шура, не будь как Янукович!»: Белорусы в центре Минска требовали отставки Лукашенко 2 23.10.2017, 9:23

1,965

Каким увидели Марш рассерженных белорусов 2.0 украинские СМИ.

21 октября белорусская оппозиция организовала в Минске акцию протеста под лозунгом Марш рассерженных белорусов 2.0. Организаторы решили продолжать предыдущие протесты против политики белорусских властей, пишет издание dialog.ua, ссылаясь на средства массовой информации Беларуси.

Участники демонстрации скандировали лозунг «Жыве Беларусь!», требовали также отставки Лукашенко.

Люди собрались на центральной Октябрьской площади, впоследствии несколько сотен человек прошли по центру белорусской столице до площади Независимости.

Проходя мимо дома КГБ, демонстранты скандировали речевку «Свободу политическим заключенным».

Один из лидеров оппозиции Николай Статкевич призвал белорусов избавиться от страха и выйти на демонстрацию. «Кто-то должен держать этот флаг свободы, знамя борьбы. Мы будем его держать и поднимать его регулярно и будем предоставлять возможность обществу участвовать в этом!»- заявил он.

Белорусский оппозиционный политик считает, что лукашенковская власть пытается запугать людей, ведь перед проведением демонстрации, нескольких активистов задержали правоохранительные органы.

Статкевич подверг также критике ситуацию в белорусской армии, где в последнее время были обнародованы случаи дедовщины. Белорусы сравнили Лукашенко с экс-президентом Украины Януковичем. Одним из лозунгов акции были слова: «Шура, не будь Януковичем! Не пилите золотой батон!»