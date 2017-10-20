закрыть
20 октября 2017, пятница, 16:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Двадцать первого, ребята, спросим, где наша зарплата?»

1
  • 20.10.2017, 15:36
  • 1,548
Фото: «Радыё Свабода»

В сети выбрали лучшие лозунги для Марша рассерженных белорусов 2.0, который пройдет завтра в Минске.

За две недели до акции в сети стартовал конкурс на лучший лозунг для Марша рассерженных белорусов 2.0. За это время было предложено множество ярких и интересных кричалок, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Больше всего лайков собрало это стихотворение:

«Надоели нам налоги и за воздух, и дороги,

Надоели твои речи, нам без них всем станет легче,

Надоел нам суд продажный, всех чиновников вид важный,

Все растет кругом, как Коля – цены, коммуналка втрое,

А всех «наглых», недовольных селят в местах отдаленных,

Двадцать первого, ребята, спросим, где наша зарплата,

Так что, друг мой, приходи! Скажем вместе «Уходи!»

Сайт БНК приводит также другие популярные лозунги:

«Лукашенко — дармоед! Покидай свой кабинет!», «Уходи!», «Выходзь дзеля здзяснення мар, бо ты ў краiне гаспадар!», «Дваццаць год пануе каста! Баста! Баста! Баста!», «Мы свободный народ!», «Лапатай па вусатай!», «Президенту скажем «Нет!» на преступнейший декрет. Освобождай-ка кабинет. Теперь ты, Саня, дармоед!», «Пока живем, бороться будем! Достаток детям мы добудем!»

Победитель конкурса в ближайшее время получит приз.

Напомним, завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Внезапно кончилась еда
Внезапно кончилась еда Владимир Халип
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну