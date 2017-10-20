«Двадцать первого, ребята, спросим, где наша зарплата?» 1 20.10.2017, 15:36

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Фото: «Радыё Свабода»

В сети выбрали лучшие лозунги для Марша рассерженных белорусов 2.0, который пройдет завтра в Минске.

За две недели до акции в сети стартовал конкурс на лучший лозунг для Марша рассерженных белорусов 2.0. За это время было предложено множество ярких и интересных кричалок, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Больше всего лайков собрало это стихотворение:

«Надоели нам налоги и за воздух, и дороги,

Надоели твои речи, нам без них всем станет легче,

Надоел нам суд продажный, всех чиновников вид важный,

Все растет кругом, как Коля – цены, коммуналка втрое,

А всех «наглых», недовольных селят в местах отдаленных,

Двадцать первого, ребята, спросим, где наша зарплата,

Так что, друг мой, приходи! Скажем вместе «Уходи!»

Сайт БНК приводит также другие популярные лозунги:

«Лукашенко — дармоед! Покидай свой кабинет!», «Уходи!», «Выходзь дзеля здзяснення мар, бо ты ў краiне гаспадар!», «Дваццаць год пануе каста! Баста! Баста! Баста!», «Мы свободный народ!», «Лапатай па вусатай!», «Президенту скажем «Нет!» на преступнейший декрет. Освобождай-ка кабинет. Теперь ты, Саня, дармоед!», «Пока живем, бороться будем! Достаток детям мы добудем!»

Победитель конкурса в ближайшее время получит приз.

Напомним, завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.