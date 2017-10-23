Белорус стал вратарем сборной Испании по хоккею, а потом еще и нападающим 1 23.10.2017, 17:34

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История Луиса Соколова, которая чем-то похожа на историю великого Харламова.

Экс-голкипер сборной Испании 27-летний Луис Соколов, выступавший на двух чемпионатах мира, сейчас быстро пытается освоиться в новом амплуа. Дело в том, что вратарь превратился в форварда. На прошлой неделе испанский «Чури Урдин» выступал во втором раунде Континентального кубка с новым нападающим в заявке, пишет «Трибуна».

Неординарное решение Соколова связано с приходом в его клуб основного вратаря сборной Испании Андера Алькайна, который вернулся в родной чемпионат из французской лиги.

– Я был вратарем с самого начала карьеры – с 9 лет, – рассказывает свою историю Луис. – Но сейчас к нам перешел основной вратарь нашей сборной, поэтому быть вратарем в этом сезоне – не лучшая идея. Я решил стать нападающим, как всегда и хотел. Я сразу начал много работать, чтобы попасть в основу уже в новом амплуа.

В первом матче «Чури Урдин» против венгерского ДВТК Соколов провел всего одну смену. Несмотря на кошмарные 0:5 и эпизодическое появление на льду, было видно, что Соколов прогрессирует, учитывая, что его игровое время в составе чемпионов Испании пока не очень большое.

– Первые пять матчей в чемпионате я не играл вообще, но затем стал выходить в нескольких сменах за матч.

Всю карьеру Соколов провел в «Чури Урдин» из Сан Себастьяна. В 21 год дебютировал в воротах сборной Испании на ЧМ-2012 во втором дивизионе в группе «А», где помог засушить атаку Новой Зеландии (7:0).

На следующем ЧМ в Загребе молодой голкипер уже был больше задействован главным тренером из-за временного ухода Алькайна из сборной. Тогда Луис впервые провел полный матч против Сербии, который закончился поражением 3:4. В итоге Соколов провел на льду 131 минуту за 4 матча. Для испанцев тот чемпионат мира вышел катастрофическим – они проиграли все матчи и вылетели в группу «B».

– Мне понравилось выступать за сборную. Всегда круто играть против хороших игроков, но жаль, что получилось все не так хорошо, как я хотел.

Соколов не чужой человек для нас. Луис родился в Минске в 1990 году. Когда ему было 2 года, семья переехала в Страну Басков. Переезд на Пиренейский полуостров в каком-то смысле означал возвращение к семейным корням. В конце 30-х годов прошлого века его бабушка эмигрировала в Советский союз из Испании, спасаясь от гражданской войны. Эта удивительная история чем-то похожа на историю восьмикратного чемпиона мира и двукратного победителя Олимпиады легендарного Валерия Харламова: его мать родом из Бильбао и из-за войны бежала в СССР примерно в то же время, что и бабушка Соколова.

После развала Союза и переезда в Сан Себастьян, новая жизнь и окружение стали настоящим испытанием для родителей будущего хоккеиста.