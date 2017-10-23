Названы города с самой дорогой арендой жилья 1 23.10.2017, 17:47

3,536

Рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.

Агентство Bloomberg (перевод — korrespondent.net) обнародовало рейтинг городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего. Киев в списке оказался на второй позиции после Каракаса.

Эксперты отмечают, что в украинской столице аренда жилья, в среднем, обходится в 609 долларов, что составляет две месячные зарплаты (по 286 долларов).

Замкнул тройку лидеров Ханой. Также в перечень были включены Мумбай, Буэнос-Айрес, Богота, Москва Рио-де-Жанейро Пекин и Шанхай.

Сообщается, что рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.

При этом Лондон был признан самым дорогим для проживания городом в Западной Европе.