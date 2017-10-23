закрыть
23 октября 2017, понедельник, 20:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Названы города с самой дорогой арендой жилья

1
  • 23.10.2017, 17:47
  • 3,536

Рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.

Агентство Bloomberg (перевод — korrespondent.net) обнародовало рейтинг городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего. Киев в списке оказался на второй позиции после Каракаса.

Эксперты отмечают, что в украинской столице аренда жилья, в среднем, обходится в 609 долларов, что составляет две месячные зарплаты (по 286 долларов).

Замкнул тройку лидеров Ханой. Также в перечень были включены Мумбай, Буэнос-Айрес, Богота, Москва Рио-де-Жанейро Пекин и Шанхай.

Сообщается, что рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.

При этом Лондон был признан самым дорогим для проживания городом в Западной Европе.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну