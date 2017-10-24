Водитель из Слуцка: За четыре года я так и не привык вставать в 4.30 утра

Водитель из Слуцка: За четыре года я так и не привык вставать в 4.30 утра8
- 24.10.2017, 10:18
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Анатолий Мурашко рассказал о плюсах и минусах своей работы.
Случчанин Анатолий Мурашко работает водителем-экспедитором на Слуцком сыродельном комбинате. Шесть дней в неделю встает в 4.30 и едет на завод за продукцией, а потом в рейс. Он рассказал о плюсах и минусах работы и на что тратит зарплату, пишет сайт kurjer.info.
В пять утра уже на заводе
После окончания местного профессионально-технического колледжа, устроился на Слуцкий сыродельный комбинат. Проработал три с половиной года водителем автопогрузчика. Работал по сменам, графики были разные. Потом уволился.
В 2013 году я устроился наемным водителем к частнику. Оформлен официально, заработная плата — 25% от выручки.
Автомобиль принадлежит моему начальнику. Так что ремонт и заправка за его счет. Мои обязанности — следить за состоянием автомобиля: за мойку, ароматизаторы и всякую «красоту» в салон я плачу сам.
Встаю в 4.30 шесть дней в неделю. Уже к пяти часам утра я должен быть на заводе. Там загружаюсь продукцией сыркомбината и еду в рейс.
За четыре года я так и не привык к такому режиму.
Домой возвращаюсь обычно в обед. Но иногда бывают задержки с загрузкой, а может и машина в рейсе сломаться. Пока сделают, притянут обратно в город… Бывало и в 6, и в 7 вечера домой приезжал. На такие случаи у меня всегда есть ссобойка и термос с кофе, чтобы перекусить.
Как-то во время рейса заклинил ступенчатый подшипник, и автомобиль слетел на обочину. Со мной был мой напарник. Мы сняли колесо и попытались его заменить, но нам понадобилась помощь — пришлось вызывать слесаря с запчастью. А иногда приходится ремонтировать и самому.
Отношусь к работе серьзно
Каждый день я проезжаю более 400 км, загружаю и выгружаю около 1,5 тонны продукции. За рейс очень устаю. К концу недели начинает болеть спина. За выходной отлеживаюсь.
Когда работаешь шесть дней четыре месяца подряд, то накапливается усталость. Хочется все бросить, но надо работать.
Когда начинал, однажды заснул за рулем и чуть не вылетел в кювет. После этого стал относиться к работе серьезнее: чтобы не уснуть пью кофе, ем семечки, разговариваю по телефону.
Мне нравится моя работа тем, что могу взять в любой день выходной. Но работа серьезная, ведь я отвечаю за продукцию, за машину, за себя, заполняю путевые накладные.
Были у меня и интересные случаи, которые запомнились.
Я ехал в рейс в Столбцы, и дорогу перебегали косули. Сразу испугался, когда они кинулись под колеса, но потом остановился и наблюдал за ними.
А еще как-то в одной из деревень я разгружался в магазине, туда пришла мама с двумя детьми. Они просили мать купить им мороженое, но у нее не было денег. Она отвечала малышам, что они пришли только за продуктами. Мне стало жалко этих детей, и я дал им денег из своего кармана. Дети так обрадовались, а мне было приятно — доброе дело сделал!
Съезжать от родителей не спешу
Моя заработная плата составляет 800−900 рублей. Пока у меня нет ни девушки, ни жены, меня такой доход устраивает.
По той же причине я не спешу съезжать от родителей. Им я помогаю, вкладываюсь в ремонт в дачном доме — когда 150 рублей, а когда 200−300.
Откладывать деньги — это не мое, хотя я и пытаюсь. Не всегда получается, так как случаются форс-мажорные ситуации.
Что касается расходов, то какие они могут быть у 26-летнего холостяка, живущего с родителями.
Одежду покупаю редко. Раз в полгода выбираюсь в Минск и там обновляю гардероб. Самые большие траты — бензин для личного авто и развлечения, уходит по 150 и 300 рублей соответственно.
На продукты трачу около 100 рублей. Много из бюджета забирают переговоры с коллегами по телефону — 60 рублей.