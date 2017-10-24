Мысли Си Цзиньпина включили в конституцию Китая 2 24.10.2017, 10:29

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Фото: Reuters

На съезде Компартии ее председателя назвали «вторым Мао».

Коммунистическая партия Китая проголосовала за включение идеологии Си Цзиньпина в конституцию, тем самым фактически поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном, сообщает bbc.com.

Единодушное решение включить «Мысли Си Цзиньпина» в конституцию было принято в конце партийного съезда, который для Китая стал самым важным политическим событием за пять лет. Это действие означает, что впредь любой спор с Си превратится в спор с уставом партии.

Си неуклонно увеличивает свое властное влияние с тех пор, как стал руководителем партии в 2012 году.

Съезд начался на прошлой неделе с трехчасовой речи Си, где он представил свою философию под названием «Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре». На вопрос, есть ли у кого-то возражения, люди в зале начали громко выкрикивать «нет».

Предыдущие китайские правители тоже внедряли свои идеологии в партийный устав, однако никто кроме Мао Цзэдуна не описывал свою философию как «мысли». До Си в конституцию попадали имена только двух лидеров Китая - Мао и Дэна Сяопина, причем последний к тому моменту уже умер.

Фото: Reuters

Новый слоган Китая не так просто выговорить, но все же школьникам, студентам и рабочим теперь придется вместе с 90 миллионами членов Коммунистической партии изучать «Мысли Си Цзиньпина» в новую эру социализма китайского образца.

Выражение «новая эра» - способ партии обозначить третью главу новейшей истории Китая.

Первой эрой были времена Мао, объединившего опустошенную гражданской войной страну, второй эрой - развитие и рост благосостояния при Дэне Сяопине. Третья, «новая» эра означает еще более глубокое объединение и дальнейшее обогащение, дисциплинируя страну внутри и делая более сильной на международной арене.

Закрепление имени Си Цзиньпина в партийной конституции значит, что его соперники больше не смогут выступать против своего лидера, не поставив под сомнение полномочия всей правящей партии.

Более 2000 делегатов провели недельный съезд, состоящий из провинциальных партийных руководителей, губернаторов и руководителей государственных предприятий.

Во вторник, 24 октября, были оглашены окончательные итоги выбора кандидатур на ключевые должности, например, в Центральный комитет и Центральную дисциплинарную комиссию.

В среду новый Центральный комитет выберет высших членов политбюро. Хотя делегатам и дают слово, в действительности выборы проводятся верхушкой партии, которая предварительно отбирает кандидатуры.

Фото: EPA

Также в среду партия выберет новый состав постоянного комитета политбюро. Си, как ожидается, останется лидером партии.

Состав постоянного комитета выбирается наиболее тщательно. Корреспондент Би-би-си в Пекине Робин Брант сообщает, что среди членов этого комитета может быть тот, кого Си выберет себе в преемники.

За срок правления Си Китаем международные эксперты отмечают значительное развитие страны с упором на модернизацию и укрепление международных позиций. Тем не менее, также отмечается рост авторитаризма, цензуры и ущемлений прав человека.