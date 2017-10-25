«Брестсельмаш» сотрудничает с сепаратистскими властями «ЛНР» 1 25.10.2017, 10:59

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Подобное сотрудничество грозит экономическими санкциями со стороны Украины и ЕС.

Так, по крайней мере, следует из сайта города Антрацит непризнанной «Луганской народной республики», где размещено рекламное объявление «Брестсельмаша». Согласно объявлению на интернет-ресурсе города Антрацит, ООО «Брестсельмаш» предлагает обогреватели воздуха для животноводческих и птицеводческих ферм, для цехов, ангаров и складов, и даже готов смонтировать собственную продукцию и провести обучение персонала, передает «Радыё Рацыя» .

Правда, ООО «Брестсельмаш» не сообщает, гарантирует ли он безопасность тем белорусам, которые поедут в непризнанную «ЛНР» заниматься монтажом и обучением персонала. Также неизвестно, из каких средств «Брестсельмаш» собирается покрывать экономические потери, которые обязательно встретят брестских сельхозстроителей после введения против них экономических санкций со стороны Украины и ЕС.

О неизбежности санкций против белорусских компаний, которые поставляют продукцию на временно неподконтрольные Украине территории, неоднократно предупреждал Киев. Последний раз это сделал украинский посол Игорь Кизима 2 августа. Да и сам ассортимент рода «промышленных обогревателей воздуха», предложенный в «ЛНР», вызывает недоумение. Луганских сепаратистов интересует продукция других калибров и скорострельности.

В Украине уже два года как действует список зарубежных предприятий, сотрудничающих с непризнанными «республиками». Не исключается, что «Брестсельмаш» уже попал в этот список.