Борис Аникеев: Давайте возвращаться к знакомым всем с детства лозунгам 1 25.10.2017, 13:59

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Белорусы должны самоорганизовываться.

Об этом сайту Сharter97.org рассказал общественный активист и бывший предприниматель из Гомеля Борис Аникеев, который вчера вышел на свободу после 5-суточного ареста:

- Борис, поздравляем вас с освобождением! Официальным поводом для вашего задержания было то, что вы стали участником флэшмоба в поддержку независимой журналистки Ларисы Щиряковой. Почему власти так боятся солидарности?

- Дело даже не в том, что я поддержал независимого журналиста, я бы вышел поддержать любого человека. Это моя гражданская позиция. Независимые журналисты делают большую работу, они показывают ту реальность, которой не увидишь по БТ. Лариса Щирякова снимала сюжет о намерении властей снести свыше полусотни частных жилых домов в Гомеле. Было неприятно, что ни один житель не пришел поддержать Ларису, пришли общественные активисты. Меня это будоражит.

У меня нет страха. О каких несанкционированных акциях они говорят? Я свободный гражданин, с чем хочу с тем и выхожу. Это мое личное право. Почему меня должен ограничивать какой-то мужик в погонах и указывать, где мне ходить, а где не ходить.

Хочется отметить, что вчерашнее освобождение власти превратили в полнейший абсурд. Меня должны были освободить в 16.40, но обманным путем, чтобы помешать меня встретить, выпустили в 16.00. Начали возить по городу, привезли в Железнодорожный РОВД, хотели провести «профилактическую беседу». Я что, «малолетка» какой-то? Мне 60 лет, давно перешел в «клуб шестидесятников». Я ведь не совершал уголовного преступления. Cуд мне присудил пять суток, меня должны были выпустить вовремя, что за цирк они устроили?

Власти стали практиковать такие методы, у нас в Гомеле это не первый случай. Сегодня правозащитник Леонид Cудаленко помог мне составить жалобу, на каком основании меня, Владимира Непомнящих и Виктора Рубцова так «кружили по городу». Меня пришли встречать мои друзья, мои родственники. Они имеют на это право!

- Гомель приятно удивляет своей сплоченностью, тем, как вы самоорганизовываетесь, вашими акциями солидарности. Какие советы и пожелания вы можете дать жителям других городов, чтобы они были более инициативными?

- Действительно, многие активисты из Витебска, Минска говорят, что мы молодцы, что так самоорганизовываемся. Это очень приятно слышать. Хочу сказать белорусам: только вместе! Давайте вспомним старый советский мультфильм: «Вместе весело шагать по просторам!» Давайте возвращаться к знакомым всем с детства лозунгам. Вместе веселее!