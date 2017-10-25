закрыть
25 октября 2017, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Борис Аникеев: Давайте возвращаться к знакомым всем с детства лозунгам

1
  • 25.10.2017, 13:59
  • 1,197

Белорусы должны самоорганизовываться.

Об этом сайту Сharter97.org рассказал общественный активист и бывший предприниматель из Гомеля Борис Аникеев, который вчера вышел на свободу после 5-суточного ареста:

- Борис, поздравляем вас с освобождением! Официальным поводом для вашего задержания было то, что вы стали участником флэшмоба в поддержку независимой журналистки Ларисы Щиряковой. Почему власти так боятся солидарности?

- Дело даже не в том, что я поддержал независимого журналиста, я бы вышел поддержать любого человека. Это моя гражданская позиция. Независимые журналисты делают большую работу, они показывают ту реальность, которой не увидишь по БТ. Лариса Щирякова снимала сюжет о намерении властей снести свыше полусотни частных жилых домов в Гомеле. Было неприятно, что ни один житель не пришел поддержать Ларису, пришли общественные активисты. Меня это будоражит.

У меня нет страха. О каких несанкционированных акциях они говорят? Я свободный гражданин, с чем хочу с тем и выхожу. Это мое личное право. Почему меня должен ограничивать какой-то мужик в погонах и указывать, где мне ходить, а где не ходить.

Хочется отметить, что вчерашнее освобождение власти превратили в полнейший абсурд. Меня должны были освободить в 16.40, но обманным путем, чтобы помешать меня встретить, выпустили в 16.00. Начали возить по городу, привезли в Железнодорожный РОВД, хотели провести «профилактическую беседу». Я что, «малолетка» какой-то? Мне 60 лет, давно перешел в «клуб шестидесятников». Я ведь не совершал уголовного преступления. Cуд мне присудил пять суток, меня должны были выпустить вовремя, что за цирк они устроили?

Власти стали практиковать такие методы, у нас в Гомеле это не первый случай. Сегодня правозащитник Леонид Cудаленко помог мне составить жалобу, на каком основании меня, Владимира Непомнящих и Виктора Рубцова так «кружили по городу». Меня пришли встречать мои друзья, мои родственники. Они имеют на это право!

- Гомель приятно удивляет своей сплоченностью, тем, как вы самоорганизовываетесь, вашими акциями солидарности. Какие советы и пожелания вы можете дать жителям других городов, чтобы они были более инициативными?

- Действительно, многие активисты из Витебска, Минска говорят, что мы молодцы, что так самоорганизовываемся. Это очень приятно слышать. Хочу сказать белорусам: только вместе! Давайте вспомним старый советский мультфильм: «Вместе весело шагать по просторам!» Давайте возвращаться к знакомым всем с детства лозунгам. Вместе веселее!


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии