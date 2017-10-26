Евгений Афнагель вышел на свободу 26.10.2017, 13:13

Координатора «Европейской Беларуси» на свободе встречали минские активисты.

Cегодня в 12:30 из ЦИП на Окрестина вышел координатор гражданской кампании «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, который отбыл 15-суточный арест за участие в Акции предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади в Минске.

На свободе Евгения Афнагеля встречали активисты «Европейской Беларуси» Артем Черняк и Максим Винярский.

Напомним, что Евгений Афнагель был задержан в преддверии Марша рассерженных белорусов 2.0.