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Агроном с Гомельщины: Все есть только на бумагах, чтобы руководителям зарплату повышать

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  • 27.10.2017, 11:50
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Специалист рассказал о «потемкинских деревнях» в белорусском сельском хозяйстве.

Убранные поля и подготовка к весенним работам – это возле дорог и на частных подворьях. Бесконечные поля кукурузы – до сих пор ждут уборки под деревней Паниквы и под местечком Высокое в Брестской области. Початки начинают мерзнуть и просто гнить. А в соседних Новоселках стоят поля с картошкой. Здесь проблему неубранного урожая колхоза помогают решать местные жители.

«Здесь слишком все заросло, невозможно копать. Ну, и сказали людям, что можно копать. Чтобы хоть не пропало», – говорит местная жительница.

Техника же в хозяйстве есть

Стоит и, кажется, только ждет выхода в поле. Как рассказали «Белсату» люди, которые исправляли колхозную небрежность на полях – закончились деньги на топливо, и урожай просто нет способа убирать. В сельсовете такие слова опровергают.

«Это ложь, это неправда, сыграли погодные условия, у нас нормальные поля, я могу показать их, вы знаете, я даже у вас дома могу показать бардак. Это ложь, у нас все есть, это можно легко отследить по отчету – топливо было всегда, и не было ни дня, чтобы не было топлива. И я не могу давать интервью вашему каналу», – подытожил чиновник из Новоселицкого сельсовета.

Ждут хозяина не только брестские поля

В Буда-Кошелевский районе возле деревень Мефедовка и Заболотье нынешний урожай уже под первым снегом.

Но как же тогда получается такая замечательная статистика? Дело в том, что у колхозов одна задача – выполнить план. И если урожай хороший, то и дальше можно не собирать.

«Все идет на бумагах, отчетах, нужны планы. Руководителям зарплату повышают, если выполнен план, и у нас все идет исключительно по этим планам», – объясняет агроном Михаил Варьянович.

В Витебской области до сих пор растет капуста, картофель и кукуруза.

Иногда, часть кукурузы действительно оставляют на позднюю осень – на семена. Но на частных хозяйствах сейчас найти неубранный урожай – невозможно.

«У них качественно – пусть 30 человек работает на одного, так у них зарплата – тысяча! Они заинтересованы, идут на работу, как на праздник».

«Ну так фермеры надеются на свою силу, свою технику и лишнего не сажают и не сеют».

– считают опрошенные нами жители деревень Бацунь и Мефедовка.

«Главный фермер» страны убрал собственную картошку еще в конце августа собирая целых сто пять тонн с трех гектаров. Возможно, если бы вместо колхозов и совхозов люди работали на собственной земле, мы бы и не увидели забытого урожая.


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